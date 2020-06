ന്യൂഡല്‍ഹി: ലഡാക്ക് സംഘര്‍ഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിനോട് ചോദ്യങ്ങളുന്നയിച്ച കോണ്‍ഗ്രസിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമര്‍ശവുമായി ബിജെപി അധ്യക്ഷന്‍ ജെ.പി നഡ്ഡ. പരിമിതമായ അറിവിന്റെ വെളിച്ചത്തില്‍ ട്വീറ്റുകള്‍ ചെയ്യുന്ന പ്രതിപക്ഷ പാര്‍ട്ടി നേതാക്കള്‍ രാജ്യത്തെ സൈനികരുടെ ആത്മവീര്യം കെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.

'ഗല്‍വാന്‍ താഴ്‌വരയില്‍ സൈനിക വിന്യാസം വര്‍ധിപ്പിച്ചതു മുതല്‍ സൈന്യത്തിന്റെ ആത്മവീര്യം കെടുത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള ട്വീറ്റുകളാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നത്. സൈനികര്‍ ആയുധം കൈവശം വെക്കാതിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് ചോദിക്കുന്നു. അവരുടെ അറിവ് വളരെ പരിമിതമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങള്‍. രാജ്യാന്തര കരാറുകളെപ്പറ്റി അവര്‍ക്ക് ധാരണയില്ലേ ?' - രാജസ്ഥാന്‍ ജന്‍സംവാദ് റാലിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്യവെ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.

ഒരാള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷ അയാളുടെ കുടുംബം ഉയര്‍ത്തിപ്പിടിക്കുന്ന മൂല്യങ്ങളാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷ നമ്മുടെ രാജ്യം ഉയര്‍ത്തിപ്പിടിക്കുന്ന മൂല്യങ്ങള്‍ക്ക് ചേര്‍ന്നതല്ല. പ്രധാനമന്ത്രിയെപ്പോലും ബഹുമാനിക്കാത്ത പ്രതിപക്ഷം സര്‍ക്കാര്‍ ഓര്‍ഡിനന്‍സുകള്‍ വലിച്ചുകീറുന്നു. സര്‍വകക്ഷി യോഗത്തില്‍ എല്ലാ പ്രതിപക്ഷ പാര്‍ട്ടികളും സര്‍ക്കാരിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോള്‍ ലഡാക്കില്‍ എന്താണ് സംഭവവിച്ചതെന്നും എങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചതെന്നും കോണ്‍ഗ്രസ് ചോദിക്കുന്നു. രാജ്യത്തെ ജനങ്ങള്‍ മുഴുവന്‍ വിഷയത്തില്‍ പ്രധാനമന്ത്രിക്കൊപ്പം ഉറച്ചു നില്‍ക്കുന്നുവെന്ന് ഒരേ സ്വരത്തില്‍ പറയുമ്പോഴാണിത്. രാജ്യത്തിന്റെ അതിര്‍ത്തികള്‍ സംരക്ഷിക്കാന്‍ സൈന്യം സജ്ജമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

രാജസ്ഥാനില്‍ യാതൊരു വികസന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും നടക്കുന്നില്ലെന്നും സംസ്ഥാനത്തെ ആരോഗ്യരംഗം ദയനീയ അവസ്ഥയിലാണെന്നും നഡ്ഡ കുറ്റപ്പെടുത്തി. 25 ലക്ഷം മാസ്‌കുകളും പി.പി.ഇ. കിറ്റുകളും അപ്രത്യക്ഷമായതിന് സമാനമായ അഴിമതികള്‍ രാജസ്ഥാനില്‍ നടക്കുന്നുണ്ട്. വികസന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടത്തുന്നതിന് പകരം രാജസ്ഥാനിലെ അശോക് ഗെഹ്‌ലോത് സര്‍ക്കാര്‍ ബി.ജെ.പി. എം.എല്‍.എമാര്‍ക്കും നേതാക്കള്‍ക്കുമെതിരെ കേസുകള്‍ എടുക്കുകയാണ്. എല്ലാ കാര്യത്തിലും രാഷ്ട്രീയമാണ്. ഇത്തരക്കാര്‍ക്ക് എങ്ങനെ വികസന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടത്താനാകുമെന്നും നഡ്ഡ ചോദിച്ചു.

Content Highlights: Congress demoralising Indian Army soldiers with its 'limited knowledge': Nadda on Galwan Valley clash