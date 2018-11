ന്യൂഡല്‍ഹി: തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചട്ടങ്ങളെ മറികടന്ന് പരസ്യത്തിനും പ്രചാരണത്തിനുമായി ബിജെപി ഭീമമായ തുക ചെലവഴിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് എംപി മനീഷ് തിവാരി. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ ഇക്കാര്യത്തില്‍ ശ്രദ്ധപുലര്‍ത്തണമെന്ന് തിവാരി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

നവംബര്‍ 16ന് പുറത്ത് വിട്ട ബാര്‍ക് (ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ഓഡിയന്‍സ് റിസേര്‍ച്ച് കൗണ്‍സില്‍) റിപ്പോര്‍ട്ട് പ്രകാരം രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പരസ്യദാതാവ് ബിജെപിയാണെന്ന് തിവാരി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. നവംബര്‍ 10 മുതല്‍ 16 വരെ 22,099 തവണയാണ് ബിജെപിയുടെ പരസ്യങ്ങള്‍ ചാനലുകളില്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്.

നിലവില്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ പ്രചാരണത്തിനായി ബിജെപി ചെലവഴിച്ച തുക എത്രയാണെന്ന് കമ്മീഷന്‍ കണക്കാക്കണം. നെറ്റ്ഫ്‌ളിക്‌സിന്റേയും ആമസോണിന്റേയും പരസ്യങ്ങള്‍ക്ക് മുകളിലാണ് ബിജെപിയുടെ പ്രചാരണം. ബിജെപി വെച്ചുപുലര്‍ത്തുന്ന തീവ്രമുതലാളിത്തത്തിന്റെ മറ്റൊരു ഉദാഹരണമാണിതെന്നും തിവാരി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

