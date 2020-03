ന്യൂഡല്‍ഹി: യെസ് ബാങ്ക് പ്രതിസന്ധിയില്‍ സര്‍ക്കാരിനെ അതിരൂക്ഷമായി വിമര്‍ശിച്ച് കോണ്‍ഗ്രസ്. ബി.ജെ.പി.യുടെ സാമ്പത്തിക അബദ്ധങ്ങളുടെ പ്രതിഫലം ജനങ്ങള്‍ക്ക് സ്വന്തം കീശയില്‍നിന്ന് അടയ്‌ക്കേണ്ടി വരികയാണെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് ആരോപിച്ചു. ധനമന്ത്രി നിര്‍മല സീതാരാമന്‍ രാജിവെക്കണമെന്നും കോണ്‍ഗ്രസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

കള്ളപ്പണം തിരികെയെത്തിച്ച് 15 ലക്ഷം ഓരോരുത്തരുടെയും അക്കൗണ്ടില്‍ നിക്ഷേപിക്കും എന്നതുള്‍പ്പെടെ, മുന്‍കാലങ്ങളില്‍ ബി.ജെ.പി. ഉയര്‍ത്തിയ മുദ്രാവാക്യങ്ങളെ പരിഹസിച്ച് കോണ്‍ഗ്രസ് വക്താവ് ജയ്‌വീര്‍ ഷെര്‍ഗില്‍ രംഗത്തെത്തി. ട്വിറ്ററിലൂടെയായിരുന്നു ജയ്‌വീറിന്റെ പരാമര്‍ശം.

ബി.ജെ.പി.യുടെ കഴിഞ്ഞ ആറുവര്‍ഷത്തിനിടെയുള്ള പേരുകേട്ട മുദ്രാവാക്യങ്ങള്‍

2014: പതിഞ്ചുലക്ഷം എടുത്തോളൂ(എല്ലാ പൗരന്മാര്‍ക്കും)

2018: പക്കോഡ എടുത്തോളൂ (എല്ലാ തൊഴില്‍രഹിതര്‍ക്കും)

2020: താഴ് എടുത്തോളൂ(എല്ലാ ബാങ്കുകള്‍ക്കും വ്യവസായങ്ങള്‍ക്കും)

Landscape BJP slogans over past 6 years:



2014: “₹15Lac Le Lo” (For very citizen)



2018: “Pakoda Le Lo” (For every unemployed)



2020: “Tala (Lock) Le Lo” (For every Bank & Industry)



People of India are paying for BJP financial misadventures from their pocket! #yesbankcrisis — Jaiveer Shergill (@JaiveerShergill) March 6, 2020

തകരുന്ന ബാങ്കുകള്‍- ഇന്ത്യയെ സാമ്പത്തിക തളര്‍ച്ചയുടെ ലോകതലസ്ഥാനമാക്കാനായി പ്രയത്‌നിക്കുന്ന ബി.ജെ.പി.യുടെ പകോഡണമിക്‌സിന് നന്ദി. എത്ര ബാങ്കുകള്‍ പാപ്പരാകേണ്ടിവരും? എത്ര വ്യവസായശാലകള്‍ കൂടി അടയ്‌ക്കേണ്ടി വരും? ധനമന്ത്രി രാജിവെക്കുന്നതിനു മുമ്പ് തൊഴിലില്ലായ്മ എത്രത്തോളം വ്യാപിക്കും- ജയ്‌വീര്‍ മറ്റൊരു ട്വീറ്റില്‍ ആരായുന്നു.

Bleeding Banks is all Thanks to “Pakodanmics” of BJP Govt which is working towards making India “Economic Shutdown” Capital of the World; How many banks have to go bankrupt?How many more industries will shutdown?How much more unemployment will spread before FM resigns? #YesBank — Jaiveer Shergill (@JaiveerShergill) March 6, 2020

നോ യെസ് ബാങ്ക്. മോദിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശയങ്ങളും ഇന്ത്യയുടെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ തകര്‍ത്തുവെന്നായിരുന്നു രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെ ട്വീറ്റ്.

No Yes Bank.



Modi and his ideas have destroyed India’s economy.



#NoBank — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) March 6, 2020

ബി.ജെ.പി. അധികാരത്തിലെത്തിയിട്ട് ആറുവര്‍ഷമാകുന്നു. ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളെ ഭരിക്കാനും നിയന്ത്രിക്കാനുമുള്ള അവരുടെ കഴിവ് പുറത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു.

ആദ്യം പി.എം.സി. ബാങ്ക് ആയിരുന്നു. ഇപ്പോള്‍ യെസ് ബാങ്ക്. സര്‍ക്കാരിന് എന്തെങ്കിലും ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ടോ? സര്‍ക്കാരിന് ഉത്തരവാദിത്തത്തില്‍നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറാനാകുമോ സര്‍ക്കാരിന്. - മുന്‍ധനമന്ത്രിയും മുതിര്‍ന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവുമായ പി. ചിദംബരം ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

BJP has been in power for six years. Their ability to govern and regulate financial institutions stands exposed



First, it was PMC Bank. Now it is YES Bank. Is the government concerned at all? Can it shirk its responsibility?



Is there a third bank in the line? — P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) March 6, 2020

