ന്യൂഡല്‍ഹി: പാര്‍ട്ടിയുടെ ഔദ്യോഗിക അക്കൗണ്ടടക്കം 5000-ത്തിലധികം അക്കൗണ്ടുകള്‍ ട്വിറ്റര്‍ മരവിപ്പിച്ചതായി കോണ്‍ഗ്രസ്. സംസ്ഥാന നേതാക്കളുടെയും പാര്‍ട്ടി പ്രവര്‍ത്തകരുടെയും ഉള്‍പ്പെടെ അക്കൗണ്ടുകള്‍ ട്വിറ്റര്‍ മരവിപ്പിച്ചതായി കോണ്‍ഗ്രസ് ആരോപിച്ചതായി ഇന്ത്യാ ടുഡേ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. വിഷയത്തില്‍ പ്രശ്‌ന പരിഹാരത്തിനായി ട്വിറ്ററുമായി ചര്‍ച്ചകള്‍ നടക്കുകയാണ്.

എഐസിസി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറിമാരായ രണ്‍ദീപ് സുര്‍ജേവാല, കെ.സി. വേണുഗോപാല്‍. അജയ് മാക്കന്‍, ലോക്സഭാ വിപ്പ് മാണിക്കം ടാഗോര്‍, മുന്‍ കേന്ദ്രമന്ത്രി ജിതേന്ദ്രസിങ്, മഹിളാ കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് സുഷ്മിത ദേവ് എന്നിവരുടെ അക്കൗണ്ടുകളും മരവിപ്പിച്ചു.

പ്രശ്‌ന പരിഹാരത്തിനായി ഒരു മുതിര്‍ന്ന് എംപി ട്വിറ്ററുമായി ചര്‍ച്ചകള്‍ നടത്തുകയാണെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് അറിയിച്ചു. അക്കൗണ്ടുകള്‍ മരവിപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച പ്രശ്‌നം വേഗത്തില്‍ പരിഹരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പാര്‍ട്ടി ട്വിറ്ററിന് കത്തയച്ചു. മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കുകയുംട്വീറ്റ് നീക്കം ചെയ്യുകയും ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ അക്കൗണ്ടുകള്‍ മരവിപ്പിക്കാവൂ എന്നും കോണ്‍ഗ്രസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ട്വിറ്റര്‍ അക്കൗണ്ട് മരവിപ്പിച്ച കാര്യം സ്‌ക്രീന്‍ ഷോട്ട് പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് ഫെയ്‌സ്ബുക്ക്, ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാം അക്കൗണ്ടുകളില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് പങ്കുവെച്ചിരുന്നു. 'നേതാക്കളെ ജയിലിലടച്ചപ്പോള്‍ ഞങ്ങള്‍ ഭയപ്പെട്ടില്ല, അപ്പോള്‍ ട്വിറ്റര്‍ അക്കൗണ്ടുകള്‍ ലോക്ക് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോള്‍ എന്തിന് ഭയക്കണം ? ഞങ്ങള്‍ കോണ്‍ഗ്രസാണ്. ഇതാണ് ജനങ്ങള്‍ക്കുള്ള സന്ദേശം; ഞങ്ങള്‍ പോരാടും, യുദ്ധം തുടരും- കോണ്‍ഗ്രസ് കുറിച്ചു.

നേരത്തെ രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെ അക്കൗണ്ട് ട്വിറ്റര്‍ താല്ക്കാലികമായി മരവിപ്പിച്ചിരുന്നു. സര്‍ക്കാരില്‍ നിന്നുള്ള സമ്മര്‍ദ്ദം കാരണമാണ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെ അക്കൗണ്ട് ട്വിറ്റര്‍ സസ്പെന്റ് ചെയ്തതെന്നും കോണ്‍ഗ്രസ് ആരോപിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ കമ്പനിയുടെ നിയമങ്ങള്‍ എല്ലാവര്‍ക്കും നിഷ്പക്ഷമായും ന്യായമായുമാണ് നടപ്പാക്കുന്നതെന്ന് ട്വിറ്റര്‍ വക്താവ് പറഞ്ഞു.

