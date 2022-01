ലഖ്‌നൗ: തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഉത്തര്‍പ്രദേശ് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പൊതുപരിപാടികള്‍ ഒഴിവാക്കി കോണ്‍ഗ്രസും ബിജെപിയും. രാജ്യത്ത് ഒമിക്രോണ്‍ വകഭേദം വ്യാപിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് തീരുമാനം. രോഗവ്യാപനതോത് ഉയരുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ ആള്‍ക്കൂട്ടം ഉണ്ടാകുന്നത് കൂടുതല്‍ പേര്‍ക്ക് രോഗം ബാധിക്കുന്ന സ്ഥിതിയുണ്ടാക്കുമെന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികള്‍ വിലയിരുത്തുന്നത്.

സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ സ്ഥിതിഗതികള്‍ മനസ്സിലാക്കി മാത്രം മുന്‍നിശ്ചയിച്ച പരിപാടികളുമായി മുന്നോട്ടുപോയാല്‍ മതിയെന്ന് നിര്‍ദേശം നല്‍കിയതായി എഐസിസി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി കെ.സി. വേണുഗോപാല്‍ അറിയിച്ചു. ഉത്തര്‍പ്രദേശിലും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തുവരുന്ന മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും നടത്താനിരുന്ന റാലികള്‍ ഒഴിവാക്കിയതായും അദ്ദേഹം വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ എഎന്‍ഐയോട് പറഞ്ഞു. മൂന്നാം തരംഗത്തിന്റെ സൂചനകള്‍ വ്യക്തമായ സ്ഥിതിക്ക് വലിയ റാലികള്‍ക്ക് അനുമതി നല്‍കരുതെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനും കോണ്‍ഗ്രസ് കത്തയച്ചു.

സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് കേസുകള്‍ കൂടുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ നോയിഡയില്‍ നടത്താനിരുന്ന സര്‍ക്കാര്‍ പരിപാടി മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് ഒഴിവാക്കി. കഴിഞ്ഞദിവസം സംസ്ഥാനത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയില്‍ പങ്കെടുത്ത നൂറ് കണക്കിന് സ്ത്രീകളും യുവതികളും മാസ്‌ക് പോലും ധരിക്കാതെ എത്തിയ ദൃശ്യങ്ങള്‍ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. ഇതിനെതിരെ വിമര്‍ശനം ശക്തമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് ആള്‍ക്കൂട്ടമുണ്ടാകുന്ന പൊതുപരിപാടികള്‍ പാര്‍ട്ടികള്‍ ഒഴിവാക്കുന്നത്.

