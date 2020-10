ഭോപ്പാല്‍: മധ്യപ്രദേശിലെ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തില്‍ ചില പ്രത്യേക പദപ്രയോഗങ്ങളിലൂടെ ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യയെയും കൂട്ടാളികളെയും ആക്രമിച്ച് കോണ്‍ഗ്രസ്. സിന്ധ്യയും അനുകൂല എം.എല്‍.എമാരും പാര്‍ട്ടി വിട്ടതോടെയാണ് മധ്യപ്രദേശില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് സര്‍ക്കാര്‍ വീഴുകയും ബി.ജെ.പി. സര്‍ക്കാര്‍ അധികാരത്തിലേറുകയും ചെയ്തത്. ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തില്‍ ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യയ്ക്കു നേരെ വാക്കുകൊണ്ടുള്ള ആക്രമണം കടുപ്പിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് കോണ്‍ഗ്രസ്.

സിന്ധ്യക്കും സംഘത്തിനും എതിരായ പ്രചാരണത്തില്‍ ഗദ്ദാരി അഥവ വിശ്വാസവഞ്ചന എന്ന വാക്കിനാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കള്‍ തങ്ങളുടെ പ്രചാരണത്തില്‍ വലിയ പ്രധാന്യം നല്‍കുന്നത്. ബേയ്മാന്‍(സത്യസന്ധത ഇല്ലാത്തത്), ബിക്കാവു (വിറ്റഴിക്കാവുന്നത്), സൗദേബാസി(രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ തന്ത്രപരമായും സത്യസന്ധതയില്ലാതെയും കാര്യങ്ങള്‍ ചെയ്യുന്നയാള്‍) തുടങ്ങിയ പദങ്ങളാണ് സിന്ധ്യയെയും സംഘത്തെയും ലക്ഷ്യമാക്കി കോണ്‍ഗ്രസ് ക്യാമ്പ് പ്രയോഗിക്കുന്നത്. കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കന്മാരുടെ പ്രസംഗങ്ങളിലും സാമൂഹിക മാധ്യമ പോസ്റ്റുകളിലും പത്രക്കുറിപ്പുകളിലും ഒക്കെ മേല്‍പ്പറഞ്ഞ വാക്കുകള്‍ ആവോളം പ്രയോഗിക്കുന്നുണ്ട്.

മധ്യപ്രദേശില്‍, പതിനഞ്ചു വര്‍ഷത്തിനു ശേഷം 2018-ല്‍ അധികാരത്തിലെത്തിയ കമല്‍നാഥ് സര്‍ക്കാരിന് 15 മാസമാണ് അധികാരത്തില്‍ തുടരാനായത്. മധ്യപ്രദേശിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭൂ മാഫിയയാണ് ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യ എന്നായിരുന്നു പി.സി.സി. അധ്യക്ഷന്‍ അരുണ്‍ യാദവ് അശോക് നഗറിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ റാലിയില്‍ പ്രസംഗിച്ചത്.

ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന മണ്ഡലങ്ങളില്‍ അധികവും ഗ്വാളിയോര്‍-ചമ്പല്‍ മേഖലയിലുള്ളതാണ്. ഒരു കാലത്ത് ബാഗികള്‍(റിബലുകള്‍) ആയിരുന്നു ഇവിടം ഭരിച്ചിരുന്നത്. ഇവിടെ വിശ്വാസവഞ്ചനയ്ക്ക് സ്ഥാനമില്ല. ഇവിടുത്തെ ആളുകള്‍ പിന്നില്‍നിന്ന് കുത്തുന്നവരല്ല, മുന്നില്‍നിന്ന് ആക്രമിക്കുന്നവരാണ്. അവര്‍(കോണ്‍ഗ്രസ് വിട്ട എം.എല്‍.എമാര്‍) വോട്ടര്‍മാരെ വഞ്ചിക്കുകയും അവരുടെ അഭിമാനത്തെ മുറിവേല്‍പിക്കുകയും ചെയ്തു. അത് വോട്ടര്‍മാര്‍ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല- പുത്തന്‍ പ്രചാരണ തന്ത്രത്തെ കുറിച്ച് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് ഭൂപേന്ദ്ര ഇപ്രകാരം അഭിപ്രായപ്പെട്ടതായി ദ പ്രിന്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. 28 സീറ്റുകളിലേക്കാണ് ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. സിറ്റിങ് എം.എല്‍.എമാരുടെ മരണത്തെ തുടര്‍ന്നാണ് മൂന്നിടത്ത് ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്.

