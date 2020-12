ന്യൂഡല്‍ഹി: നാല് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ കോണ്‍ഗ്രസ് സംഘടനാ നേതൃത്വതലത്തില്‍ പുനഃസംഘടനയ്ക്ക് നീക്കം. തെലങ്കാന, ഗുജറാത്ത്, മധ്യപ്രദേശ്, മഹാരാഷ്ട്ര സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് നേതൃമാറ്റമുണ്ടാകുക. ഇന്നലെ സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ വസതിയില്‍ ചേര്‍ന്ന ഉന്നതല യോഗത്തിന് പിന്നാലെയണ് ഇക്കാര്യത്തില്‍ തീരുമാനമുണ്ടായത്. യോഗത്തില്‍ ഹൈക്കമാന്‍ഡ് നേതാക്കളും തിരുത്തല്‍വാദി നേതാക്കളും പങ്കെടുത്തിരുന്നു.

ഹൈദരാബാദ് തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മോശം പ്രകടനത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്ത് തെലങ്കാന കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് ഉത്തംകുമാര്‍ റെഡ്ഡി രാജിവെച്ചിരുന്നു. ഗുജറാത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ മോശം പ്രകടനത്തെത്തുടര്‍ന്ന് ഗുജറാത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ അമിത് ചാവ്ദയും സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞിരുന്നു.

അടുത്ത വര്‍ഷം നടക്കുന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ മുന്‍നിര്‍ത്തി അസാം, കേരളം എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മൂന്ന് വീതം എഐസിസി സെക്രട്ടറിമാരേ സോണിയാ ഗാന്ധി നിയമിച്ചു. പുതിയ നിയമിക്കപ്പെട്ട സെക്രട്ടറിമാര്‍ രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ചുമതലയുള്ള ജനറല്‍ സെക്രട്ടറിമാരെ സഹായിക്കും.

സോണിയ ഗാന്ധിയും രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയും ഇന്നലെ കോണ്‍ഗ്രസ് തിരുത്തല്‍വാദി നേതാക്കളുമായും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു. കോണ്‍ഗ്രസിലെ നേതൃമാറ്റത്തെച്ചൊല്ലി മാസങ്ങള്‍ നീണ്ട ആഭ്യന്തര കലഹത്തിനുശേഷമുള്ള അനുരഞ്ജനത്തിലേക്കുള്ള ആദ്യപടിയായിരുന്നു കൂടിക്കാഴ്ച.

Content Highlights: Congress Begins Reshuffle In Four States After Meeting With Rebels