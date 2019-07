ന്യൂഡല്‍ഹി: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ വെച്ച് ചിത്രീകരിച്ച പ്രശസ്തമായ 'മാന്‍ വേഴ്സസ് വൈല്‍ഡ്' എന്ന പരിപാടിയുടെ സ്‌പെഷ്യല്‍ എപ്പിസോഡ് സംപ്രേഷണം ചെയ്യുമ്പോള്‍ ഇത് ഷൂട്ട് ചെയ്ത തിയതിയും സമയവും കൂടി കാണിക്കണമെന്ന് ഡിസ്‌കവറി ചാനലിനോട് കോണ്‍ഗ്രസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ലോകത്താകമാനമായി ഓഗസ്റ്റ് 12-ന് ഇത് സംപ്രേഷണം ചെയ്യുമെന്നാണ് ഡിസ്‌കവറി കഴിഞ്ഞ ദിവസം അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ബംഗാള്‍ കടുവകളുടെ പ്രധാന ആവാസകേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നായ ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ജിം കോര്‍ബറ്റ് നാഷണല്‍ പാര്‍ക്കിലായിരുന്നു ചിത്രീകരണം. മോദിക്കൊപ്പം അവതാരകനായ സാഹസികസഞ്ചാരി ബിയര്‍ ഗ്രില്‍സുമുണ്ടായിരുന്നു.

ഈ വര്‍ഷമാദ്യം നടന്ന 44 ഓളം ജവാന്മാരുടെ ജീവന്‍ അപഹരിച്ച പുല്‍വാമ ഭീകരാക്രമണ സമയത്താണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഇതിന്റെ ചിത്രീകരണത്തിലേര്‍പ്പെട്ടതെന്ന ആരോപണവുമായി കോണ്‍ഗ്രസ് രംഗത്തെത്തി.

44 ജവാന്മാര്‍ പുല്‍വാമയില്‍ രക്തസാക്ഷിത്വം വഹിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഷൂട്ടിങ് തിരക്കിലായിരുന്നു. അതി ഭീകരമായ ആക്രമണം നടന്ന ശേഷവും മോദി തന്റെ ഷൂട്ടിങ് തുടര്‍ന്നുവെന്നും കോണ്‍ഗ്രസ് വാക്താവ് ഷാ മുഹമ്മദ് ആരോപിച്ചു. പിഡിപി നേതാവും ജമ്മുകശ്മീര്‍ മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ മെഹബൂബ മുഫ്തിയും മോദിയുടെ പരിപാടിയെ പരിഹസിച്ചു.

പുല്‍വാമ ഭീകരാക്രമണം നടന്ന അന്ന് വൈകീട്ട് 5.15-ന് പ്രധാനമന്ത്രി ഒരു പൊതുപരിപാടിയില്‍ പങ്കെടുക്കുകയുണ്ടായി. ഈ പരിപാടിയില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ഭീകരാക്രമണത്തെ അപലപിക്കുകയോ വീരമൃത്യുവരിച്ചവരെ അനുസ്മരിക്കുകയോ പാകിസ്താന് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കുകയോ ചെയ്തില്ല. ഇത്രവലിയൊരു ആക്രമണം നടന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂര്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടും പ്രധാനമന്ത്രി സംഭവം അറിഞ്ഞില്ലെന്നും മറ്റൊരു കോണ്‍ഗ്രസ് വാക്താവ് മനീഷ് തിവാരി പറഞ്ഞു.

ഏതായിരുന്നാലും ഒരു പ്രത്യേക ചിത്രം ഓഗസ്റ്റ് 12 ന് പുറത്തിറങ്ങും. ഇതിന്റെ ചിത്രീകരണം എത്രസമയമായിരുന്നു എന്ന്, എവിടെ വച്ചായിരുന്നു. എത്ര സമയമെടുത്തു എന്നതൊക്കെയുള്ള കാര്യം പൊതുജനത്തിന് മുന്നില്‍ ഡിസ്‌കവറി ചാനല്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങള്‍ കരുതുന്നതെന്നും തിവാരി പറഞ്ഞു.

പരിപാടിയുടെ ട്രെയിലര്‍ ഗ്രില്‍സ് തിങ്കളാഴ്ച പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. നടന്നും ചങ്ങാടത്തിലേറിയും ജീപ്പിലിരുന്നുമായിരുന്നു മോദിയുടെ യാത്ര. സ്വരക്ഷയ്ക്കായി കാട്ടില്‍നിന്നു ശേഖരിച്ച മുളകൊണ്ടുള്ള ആയുധം മാത്രം. ''ഇതുഞാന്‍ നിങ്ങള്‍ക്കുവേണ്ടി സൂക്ഷിക്കും'' എന്നു ഗ്രില്‍സിനോടു മോദി പറയുന്നതു ട്രെയിലറില്‍ കാണാം. ''ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തിയായ താങ്കളെ ജീവനോടെ സംരക്ഷിക്കുകയാണ് എന്റെ ജോലി''യെന്നായിരുന്നു തമാശ രൂപേണയുള്ള ഗ്രില്‍സിന്റെ മറുപടി.

കാടു തനിക്കു പുതിയകാര്യമല്ലെന്നു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വാക്കുകളില്‍നിന്നു വ്യക്തം. ''വര്‍ഷങ്ങളോളം വനത്തിലും പര്‍വതങ്ങളിലും പ്രകൃതിയുമായി ഇണങ്ങി ജീവിച്ചയാളാണ് ഞാന്‍. അതിന്റെ സ്വാധീനം എന്നിലുണ്ട്‌. ഇന്ത്യയുടെ പാരിസ്ഥിതിക പാരമ്പര്യം ലോകത്തിനു മുന്നില്‍ വെളിപ്പെടുത്താനുള്ള അവസരമായാണ് ഈ പരിപാടിയെ കാണുന്നത്'' -മോദി പറഞ്ഞു.

പാരിസ്ഥിതികവ്യതിയാനങ്ങളെപ്പറ്റി ചര്‍ച്ചയ്ക്കു വഴിയൊരുക്കുകയും വന്യജീവിസംരക്ഷണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെപ്പറ്റി അവബോധമുണ്ടാക്കുകയുമാണു പരിപാടിയുടെ ഉദ്ദേശ്യമെന്ന് ഡിസ്‌കവറി ചാനല്‍ അധികൃതര്‍ പറയുന്നു.

