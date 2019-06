ന്യൂഡല്‍ഹി: ജനാധിപത്യം അട്ടിമറിച്ചും വോട്ടിങ്‌മെഷീനില്‍ തിരിമറി നടത്തിയുമാണ് ബിജെപിയും എന്‍ഡിഎയും അധികാരത്തിലെത്തിയതെന്ന വാദങ്ങള്‍ക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമര്‍ശനവുമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി.

ബിജെപിയും സഖ്യ കക്ഷികളും വിജയിച്ചപ്പോള്‍ രാജ്യവും ജനാധിപത്യവും തോറ്റെന്ന് ചില നേതാക്കള്‍ പറയുന്നത് ദുഃഖത്തോടെ ഞാന്‍ കേട്ടു. ഇത്തരം പ്രസ്താവനകള്‍ തികച്ചും നിര്‍ഭാഗ്യകരമാണ്. എന്ത് കൊണ്ടാണ് ഇവര്‍ വോട്ടര്‍മാരുടെ തീരുമാനത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത്. വയനാട്ടിലും റായ്ബറേലിയിലും തിരുവനന്തപുരത്തും ഇന്ത്യ തോറ്റോ? എന്താണ് അമേഠിയില്‍ സംഭവിച്ചത്. ഏത് തരത്തിലുള്ള വാദങ്ങളാണ് ഇവര്‍ പറയുന്നത്. കോണ്‍ഗ്രസ് തോറ്റാല്‍ ഇന്ത്യ തോറ്റു എന്നാണോ ഇവര്‍ പറയുന്നതെന്നും മോദി ചോദിച്ചു. ധാര്‍ഷ്ട്യത്തിന് ഒരു പരിധിയുണ്ട്. 17 സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ ഒരു സീറ്റില്‍ പോലും കോണ്‍ഗ്രസിന് ജയിക്കാനായിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

രാഷ്ട്രപതിയുടെ പ്രസംഗത്തിന് നന്ദി അര്‍പ്പിച്ച്‌ക്കൊണ്ട് രാജ്യസഭയെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത്‌സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി.

ഏറെ കാലത്തിന് ശേഷം പൂര്‍ണ്ണ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ ഒരു സര്‍ക്കാര്‍ വീണ്ടും അധികാരത്തില്‍ വന്നിരിക്കുന്നു. സ്ഥിരതയുള്ള ഒരു സര്‍ക്കാര്‍ വേണമെന്ന് ജനങ്ങള്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നതിന്റെ തെളിവാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം. സ്ഥിരതയുള്ള സര്‍ക്കാര്‍ വരുന്നതിന്റെ ഗുണം പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ളവര്‍ക്കും ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

വോട്ടിങ് മെഷീന്‍ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ചില ആളുകള്‍ പാര്‍ലമെന്റില്‍ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പാര്‍ലമെന്റില്‍ രണ്ട് എംപിമാര്‍ മാത്രമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാലം ഞങ്ങള്‍ക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അവരോട് പറയാന്‍ ഞാന്‍ ആഗ്രിഹിക്കുന്നു. ആളുകള്‍ ഞങ്ങളെ കളിയാക്കിയിരുന്നു. പക്ഷേ ഞങ്ങള്‍ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തു. ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസം നേടുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അല്ലാതെ ഒഴിവ്കിഴിവ് പറയുകയും പോളിങ്ബൂത്തുകളെ കുറ്റപ്പെടുത്തി ഇരിക്കുകയുമല്ലായിരുന്നു. കാര്യമായ അനിഷ്ടസംഭവങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ വലിയൊരു നടപടിക്രമങ്ങളിലൂടെ ഭംഗിയായി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തിയ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ ഞാന്‍ അഭിനന്ദിക്കുന്നുവെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ഇവിഎമ്മിലെ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാന്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ പാര്‍ട്ടികളെ ക്ഷണിച്ചിരുന്നു. സിപിഐ, എന്‍.സി.പി എന്നീ പാര്‍ട്ടികള്‍ മാത്രമാണ് ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചത്. പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ മനസ്സിലാക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചതിന് ആ പാര്‍ട്ടികളെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. എന്നാല്‍ ഇവിഎമ്മിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന മറ്റു പാര്‍ട്ടികളൊന്നും ഇതിന് പോകാഞ്ഞത് എന്ത് കൊണ്ടാണ്. അവര്‍ ഉത്തരം പറയണം.

മാധ്യമങ്ങളെ വിലക്കെടുത്താണ് ബിജെപി ജയിച്ചതെന്നും പറയുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കില്‍ തമിഴ്‌നാട്ടിലും കേരളത്തിലും ഇങ്ങനെ നടന്നെന്ന് ഇവര്‍ പറയുമോ. കോണ്‍ഗ്രസിലെ എന്റെ സുഹൃത്തുകള്‍ ഇപ്പോഴും തോല്‍വി അംഗീകരിക്കാന്‍ തയ്യാറായിട്ടില്ല. ജനാധിപത്യത്തില്‍ ഇത് ആരോഗ്യകരമായ പ്രവണതയല്ലെന്നും മോദി പറഞ്ഞു. ഇതേ കാഴ്ചപ്പാട് തന്നെയാണ് ഒരു രാഷ്ട്രം ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ആശയത്തിലും അവര്‍ക്കുള്ളത്. ഒരു പക്ഷേ ഈ ആശയത്തോട് വിയോജിപ്പും ഇഷ്ടക്കുറവും ഉണ്ടാകാം. എന്നാല്‍ അത് സംബന്ധിച്ച് ആശയങ്ങള്‍ അവതരിപ്പിക്കുകയും ചര്‍ച്ച ചെയ്യുകയുമാണ് പ്രധാനം.

വോട്ടര്‍മാര്‍ വളരെ ബോധവാന്‍മാരാണ്. ലോക്‌സഭയില്‍ എന്ത് നടക്കുന്നുവെന്നും രാജ്യസഭയില്‍ എന്ത് നടക്കുന്നുവെന്നും അവര്‍ക്ക് നന്നായി അറിയാം. അതനുസരിച്ച് തന്നെയാണ് അവര്‍ വോട്ട് ചെയ്യുന്നതും. അവര്‍ക്ക് പുതിയ ഇന്ത്യ വേണം.

മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനങ്ങള്‍ വാര്‍ത്തസമ്മേളനത്തില്‍ കീറിയെറിഞ്ഞതും നാവികസേനയെ സ്വകാര്യ യാത്രക്ക് ഉപയോഗിച്ചതും അഴിമതികഥകള്‍ നിറഞ്ഞതുമായ ആ പഴയ ഇന്ത്യയെ അവര്‍ക്ക് തിരികെ കൊടുക്കണമെന്നാണോ നിങ്ങള്‍ പറയുന്നത്-മോദി പറഞ്ഞു.

അഞ്ച് ട്രില്ല്യന്‍ ഡോളര്‍ സാമ്പത്തിക ക്ലബ്ബില്‍ ഇന്ത്യ ഭാഗമാകുന്നത് ഈ സഭയിലുള്ളവരാരും ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കില്ലെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. അതിന് ദയവായി നിങ്ങളുടെ നിര്‍ദേശങ്ങളും ആശയങ്ങളും നല്‍കണം. എല്ലാ നിര്‍ദേശങ്ങളും തുറന്ന മനസ്സോടെ ഞങ്ങള്‍ സ്വീകരിക്കും. എല്ലാം തികഞ്ഞവരാണ് ഞങ്ങളെന്ന് കരുതുന്നില്ലെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ജാര്‍ഖണ്ഡിലെ ആള്‍ക്കൂട്ട കൊലപാതകത്തില്‍ ഞാന്‍ വേദനിക്കുന്നു. മറ്റുള്ളവര്‍ക്കും ദുഃഖമുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഈ സഭയില്‍ ചിലര്‍ ജാര്‍ഖണ്ഡിനെ ആള്‍ക്കൂട്ട ആക്രമണങ്ങളുടെ കേന്ദ്രമെന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ശരിയല്ല. എന്ത് കൊണ്ടാണ് ഒരു സംസ്ഥാനത്തെ ഇങ്ങനെ അപമാനിക്കുന്നത്. അതിന് ആര്‍ക്കും അവകാശമില്ലെന്നും മോദി പറഞ്ഞു.

