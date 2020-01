ന്യൂഡല്‍ഹി: ഡല്‍ഹി നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കുന്നതിനുള്ള 54 സ്ഥാനാര്‍ഥികളുടെ ആദ്യ പട്ടിക കോണ്‍ഗ്രസ് പുറത്തിറക്കി. മുന്‍ കേന്ദ്രമന്ത്രി കൃഷ്ണ തിരാത്ത് പട്ടേല്‍ നഗറിലും ഡല്‍ഹി മുന്‍ മന്ത്രി അര്‍വിന്ദര്‍ ലൗലി ഗാന്ധിനഗറിലും കോണ്‍ഗ്രസ് സ്ഥാനാര്‍ഥികളാവും.

ആം ആദ്മി പാര്‍ട്ടിയില്‍നിന്ന് കോണ്‍ഗ്രസിലെത്തിയ അല്‍ക്ക ലാംബ ചാന്ദ്‌നി ചൗക്ക് മണ്ഡലത്തിലും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ സമിതി അധ്യക്ഷന്‍ കീര്‍ത്തി ആസാദിന്റെ ഭാര്യ പൂനം ആസാദ് സനം വിഹാറിലും ജനവിധി തേടും.

ഡല്‍ഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാളിനെതിരെ ആര് മത്സരിക്കണം എന്നകാര്യത്തില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് തീരുമാനമെടുത്തിട്ടില്ല. ഉപമുഖ്യമന്ത്രി മനീഷ് സിസോദിയയെ പത്പര്‍ഗഞ്ചില്‍ ലക്ഷ്മണ്‍ റാവത്ത് നേരിടും.

