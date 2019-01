ന്യൂഡല്‍ഹി: മികച്ച ഹിന്ദി പ്രാസംഗികനാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെന്ന് ശശി തരൂര്‍ എം.പി പക്ഷേ ധാര്‍മ്മികത ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോള്‍ അദ്ദേഹം നിശബ്ദനാകുമെന്നും തരൂര്‍ പറഞ്ഞു. മോദിയെയും ബി.ജെ.പി സര്‍ക്കാരിനെയും ജനം തൂത്തെറിയും. അതാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്‌.

പൊതുജനമധ്യത്തില്‍ ഏറെ പുരോഗമനമെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകള്‍ നടത്തുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയങ്ങള്‍ക്കും രാഷ്ട്രീയ നേട്ടങ്ങള്‍ക്കുമായി തികച്ചും സങ്കുചിതമായ മാര്‍ഗങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നും ശശി തരൂര്‍ ആരോപിച്ചു. വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ പി.ടി.ഐക്ക് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിക്ക് അണികളില്‍ ആവേശം വിതറാനുള്ള വ്യക്തിപ്രഭാവമുണ്ട്. തീര്‍ച്ചയായും അവര്‍ പാര്‍ട്ടിക്ക് വലിയ മുതല്‍ക്കൂട്ടവും. പ്രിയങ്കയുടെ ടി.വി പരിപാടികള്‍ കണ്ടിട്ടുള്ളവര്‍ക്ക് അവര്‍ എത്ര പെട്ടന്നാണ് ബന്ധങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാകും. എത്ര അനായാസമായും മനോഹരമായുമാണ് പ്രിയങ്ക സംസാരിക്കുന്നത്. രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ ഒരു തുടക്കാക്കിരായാണ് അവരെന്ന് ആര്‍ക്കും തോന്നില്ല.

വിരോധാഭാസമാണ് മോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം. താാന്‍ കണ്ടിട്ടുള്ളതില്‍ ഏറ്റവും മികച്ച ഹിന്ദി പ്രാസംഗികന്‍ മോദിയാണ്. തന്റെ ധാര്‍മികത ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോള്‍ മോദി നിശബ്ദനാകുന്നു. അദ്ദേഹം തന്റെ ശബ്ദം ക്രമീകരിക്കുന്നു. നാടകീയമായ ചേഷ്ടകള്‍ കാണിക്കുന്നു. മുഹമ്മദ് അഖ്‌ലാക്കിന്റെയും രോഹിത് വെമുലയുടെയും ജുനൈദ് ഖാന്റെയും കുടുംബംങ്ങളുടെ വേദന പങ്കുവെക്കുന്ന ഒരു ശബ്ദത്തിനായി രാജ്യം തേങ്ങുമ്പോള്‍ എന്തുകൊണ്ട് മോദിക്ക് സംസാരിക്കാനാവുന്നില്ല. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സംഭവവും അദ്ദേഹത്തെ ബാധിക്കുന്നില്ല. എപ്പോഴും പൂര്‍ണമായ നിശബ്ദത മാത്രമാണെന്നും തരൂര്‍ പരിഹസിച്ചു.

