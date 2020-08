ന്യൂഡല്‍ഹി: ട്വിറ്ററിലൂടെയുള്ള പോരാട്ടം അവസാനിപ്പിക്കാനും അഭിപ്രായങ്ങള്‍ പാര്‍ട്ടി വേദികളില്‍ പറയാനും മുതിര്‍ന്ന നേതാക്കളോട് നിര്‍ദേശിച്ച് കോണ്‍ഗ്രസ് പാര്‍ട്ടി. യുപിഎ സര്‍ക്കാരിന്റെ 10 വര്‍ഷത്തെ ഭരണത്തെ വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ട് രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയോട് അടുപ്പമുള്ള നേതാക്കളും മുതിര്‍ന്ന നേതാക്കളും ട്വിറ്ററിലൂടെ അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങള്‍ നടത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണിത്.

പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് കടന്നു പോകുന്നതെന്ന് പാര്‍ട്ടി വക്താവ് രണ്‍ദീപ് സിങ് സുര്‍ജേവാല വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തില്‍ പറഞ്ഞു. മുന്‍പ് പാര്‍ട്ടിയിലും യുപിഎ സര്‍ക്കാരിലും ഉത്തരവാദിത്വങ്ങള്‍ വഹിച്ച മുതിര്‍ന്ന നേതാക്കള്‍ സോണിയ, രാഹുല്‍, മന്‍മോഹന്‍ സിങ് എന്നിവര്‍ക്കൊപ്പം ഉറച്ചു നില്‍ക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. യുവ നേതാക്കളെ നയിക്കാനും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും വഴികാട്ടാനുമുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം മുതിര്‍ന്ന നേതാക്കള്‍ക്കുണ്ട്. അതിനാല്‍ ട്വിറ്ററിലൂടെയുള്ള അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങള്‍ അവസാനിപ്പിച്ച് പാര്‍ട്ടി വേദികളില്‍ അക്കാര്യം ഉന്നയിക്കാന്‍ നേതാക്കള്‍ തയ്യാറാകണം. കോണ്‍ഗ്രസില്‍ ഉള്‍പാര്‍ട്ടി ജനാധിപത്യമുണ്ടെന്നും സുര്‍ജേവാല മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

സോണിയാ ഗാന്ധിയുടെ അധ്യക്ഷതയില്‍ വ്യാഴാഴ്ച ചേര്‍ന്ന ഉന്നതതല യോഗത്തിന് പിന്നാലെയാണ് ട്വിറ്ററിലൂടെയുള്ള പരസ്യമായ അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങളുമായി ഒരു വിഭാഗം നേതാക്കള്‍ രംഗത്തെത്തിയത്. പുതുതായി രാജ്യസഭയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട യുവനേതാവും രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയോട് അടുപ്പമുള്ള വ്യക്തിയുമായ രാജീവ് സതാവ് പത്തുവര്‍ഷത്തെ യുപിഎ ഭരണത്തെപ്പറ്റി ആത്മപരിശോധന വേണമെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാല്‍ മുതിര്‍ന്ന നേതാക്കള്‍ അതിനെ ശക്തമായി എതിര്‍ത്തു. പിന്നാലെ മുതിര്‍ന്ന നേതാക്കളും മുന്‍ കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരുമായ ശശി തരൂര്‍, മനീഷ് തിവാരി, ആനന്ദ് ശര്‍മ, മിലിന്ദ് ദേവ്‌ര എന്നിവര്‍ മന്‍മോഹന്‍ സിങ്ങിന് ശക്തമായ പിന്തുണ അറിയിച്ചും യുപിഎ ഭരണത്തെക്കുറിച്ച് ചോദ്യങ്ങള്‍ ഉന്നയിക്കുന്നവരെ വിമര്‍ശിച്ചും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ട്വിറ്ററിലൂടെയുള്ള ഏറ്റുമുട്ടല്‍ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് മുതിര്‍ന്ന നേതാക്കള്‍ അടക്കമുള്ളവരോട് കോണ്‍ഗ്രസ് നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്.

Content Highlights: Cong ask seniors to guide youth, desist from Twitter war