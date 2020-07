മുംബൈ: കോവിഡ് 19 മഹാമാരിക്കിടയില്‍ സർവകലാശാല പരീക്ഷ നടത്താനുള്ള തീരുമാനത്തെ ചോദ്യം ചെയ്ത് മഹാരാഷ്ട്ര ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഉദയ് സാമന്ത്. വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ ജീവന്‍ വെച്ച് കളിക്കരുതെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ബോളിവുഡ് നടന്‍ അമിതാഭ് ബച്ചന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച വാര്‍ത്ത ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് മന്ത്രി തന്റെ വിയോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

'രാജ്ഭവനില്‍ കൊറോണ..അമിതാഭ്ജിക്ക് കൊറോണ...അത്തരമൊരു സുരക്ഷിത ഇടത്തേക്ക് വരെ എത്തിച്ചേരാന്‍ കൊറോണക്ക് സാധിച്ചിരിക്കുന്നു. പരീക്ഷ നടത്തുന്നത് വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ ജീവന്‍വെച്ചുള്ള കളിയാണെന്ന് ഇനിയെങ്കിലും എച്ച്ആര്‍ഡിയും യുജിസിയും അംഗീകരിക്കുമോ? ഭൂഷണ്‍ പട്വര്‍ധന്‍ ഇപ്പോള്‍ മഹാരാഷ്ട്രയുടെ ഭാഗം ചേരുമോ?' ട്വീറ്റില്‍ സാമന്ത് ചോദിച്ചു.

കോവിഡ് 19 ന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ കഴിഞ്ഞ മാസം മഹാരാഷ്ട്ര സര്‍ക്കാര്‍ വിവിധ സര്‍വകലാശാലകളുടെ അവേസാന വര്‍ഷ പരീക്ഷകളും അവസാന സെമസ്റ്റര്‍ പരീക്ഷകളും റദ്ദാക്കിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ പരീക്ഷ എഴുതാന്‍ താല്പര്യമുള്ള വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ തങ്ങളുടെ സ്ഥാപനങ്ങളെ വിവരമറിയിക്കണമെന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു.

राजभवनात कोरोना ..अमिताभजींना कोरोना .. अश्या सुरक्षित ठिकाणी कोरोना पोहचू शकला .. आत्ता तरी HRD आणि UGC ला पटेल का.. की परीक्षा घेणं म्हणजे माझ्या विध्यार्थ्यांच्या आयुष्याशी खेळणं आहे.. आत्ता तरी भूषण पटवर्धन महाराष्ट्राची बाजू मांडतील का ??? — Uday Samant (@samant_uday) July 12, 2020

കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡല്‍ഹിസര്‍ക്കാരും വരാന്‍പോകുന്ന സെമസ്റ്റര്‍, അവസാന വര്‍ഷ പരീക്ഷകള്‍ റദ്ദുചെയ്തിരുന്നു. ഇതിനെ തുടര്‍ന്ന് ഞായറാഴ്ചയാണ് ഇത്തരം നടപടികള്‍ എടുക്കാന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് സാധിക്കില്ലെന്ന് യുജിസി വ്യക്തമാക്കിയത്.

യുജിസി നിയമപ്രകാരം സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകള്‍ക്ക് ഈ തീരുമാനം എടുക്കാനാവില്ല. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പട്ടികയില്‍ വരുന്ന സ്‌കൂള്‍ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ നിന്ന് ഭിന്നമാണ് കണ്‍കറന്റ് പട്ടികയില്‍പ്പെടുന്ന ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസം. യുജിസി, എഐസിടിഇ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ നടപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സെക്രട്ടറി അമിത് ഖരേ ഒരു മാധ്യമത്തോട് ഒരു ദേശീയ മാധ്യമത്തോട് പറഞ്ഞു.

കോവിഡ് 19 പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ജൂലായില്‍ നടക്കേണ്ട അവസാനവര്‍ഷ പരീക്ഷകള്‍ സെപ്റ്റംബര്‍ അവസാനത്തോടെ നടത്തുമെന്ന് ജൂലായ് ആറിന് യുജിസി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

