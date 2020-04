ന്യൂഡൽഹി: ലോക്ക് ഡൗൺ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ആളുകളെ വീടുകളിൽ കഴിയാൻ നിർബന്ധിതരാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ഇങ്ങനെ അധികം നാൾ തുടരുന്നത് ജനസംഖ്യാ വർധനവിന് കാരണമാകുമോ എന്ന ആശങ്കയിലാണ് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ. ഈയൊരു പ്രതിസന്ധി മുന്നിൽ കണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് ഗർഭനിരോധ ഉറകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ വിതരണം ചെയ്യുകയാണ് ഉത്തർപ്രദേശിലെ ബല്ലിയ ജില്ല ഭരണകൂടം. ജില്ലയിലെ എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളിലും ഇത്തരത്തിൽ ഗർഭനിരോധ ഉറകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയുടെ കിറ്റുകൾ ഓരോ കുടുംബങ്ങളിലും വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

ആശാവർക്കർമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സന്നദ്ദപ്രവർത്തകരെ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇവ വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ നിലവിലെ സാഹചര്യം മാത്രം കണക്കിലെടുത്തല്ല ഗർഭനിരോധന മാർഗങ്ങൾവിതരണം ചെയ്യുന്നതെന്നും സർക്കാരിന്റെ കുടുംബാസൂത്രണ നയങ്ങൾ പ്രകാരമാണ് ഇവ വിതരണം ചെയ്യുന്നതെന്നുമാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെ വിശദീകരണം.

നിലവിൽ 30,000 ഗർഭനിരോധ ഉറകളാണ് വിതരണം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ലോക്ക് ഡൗൺ മൂലം ആളുകൾക്ക് മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാനുശള്ള അവസരങ്ങൾ പരിമിതപ്പെടുന്നതും കൂടുതൽ സമയം പങ്കാളിയോടൊത്ത് ചിലവഴിക്കേണ്ടിവരുന്നതും ജനസംഖ്യാ വർധനവിന് കാരണമാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തുന്നത്. കിറ്റുകൾ വിതരണെം ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം ഇവയുടെ ഉപയോഗവും അതുവഴിയുണ്ടാകുന്ന ഗുണങ്ങളും ആശാവർക്കാർമാർ ബോധവത്‌കരിക്കാനും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല സർക്കാരിന്റെ കുടുംബാസൂത്രണ നയത്തേപ്പറ്റി ബോധവത്‌കരണം നടത്തുന്നുമുണ്ട്. സ്ത്രീകൾക്ക് ഗർഭനിരോധ ഗുളികകളും പുരുഷന്മാർക്ക് കോണ്ടവുമാണ് വിതരണം ചെയ്യുന്നത്.

