ന്യൂഡല്‍ഹി: ജമ്മു കശ്മീര്‍ വിഷയം ചൈനയിലൂടെ യുഎന്‍ രക്ഷാ സമിതിയില്‍ ഉയര്‍ത്തിക്കാട്ടാനുള്ള പാകിസ്താന്റെ ശ്രമത്തെ അപലപിച്ച് ഇന്ത്യ. യുഎന്‍ രക്ഷാ സമിതി ചട്ടങ്ങളുടെ ദുരുപയോഗമാണിത്. ഭാവിയില്‍ ഇത്തരം പ്രവര്‍ത്തികളില്‍ നിന്ന് വിട്ട് നിന്നാല്‍ ഒരു അസ്വസ്ഥതകള്‍ ഒഴിവാക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ടാകുമെന്നും കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.

ആഗോള സമവായത്തില്‍ പാകിസ്താന്റെ എക്കാലത്തേയും സഖ്യമായ ചൈനയും ജാഗ്രത പുലര്‍ത്തണം. അത്തരം നടപടികളില്‍ നിന്ന് വിട്ട് നില്‍ക്കണമെന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വാക്താവ് രവീഷ് കുമാര്‍ പറഞ്ഞു.

ജമ്മു കശ്മീര്‍ വിഷയം സംബന്ധിച്ച് യുഎന്‍ രക്ഷാ സമിതിയില്‍ ക്ലോസ്ഡ് ഡോര്‍ ചര്‍ച്ച നടത്താന്‍ ചൈനയുടെ പിന്തുണയോടെ പാകിസ്താന്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ശ്രമിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഭൂരിപക്ഷം രാജ്യങ്ങളും ഇത് എതിര്‍ത്തതോടെ നീക്കം പരാജയപ്പെടുകയായിരുന്നു. കശ്മീര്‍ ഇന്ത്യയുടേയും പാകിസ്താന്‍ ഉഭയകക്ഷി പ്രശ്‌നമാണെന്ന് ഭൂരിപക്ഷം രാജ്യങ്ങളും നിലപാടെടുത്തതോടെ ക്ലോസ്ഡ് ഡോര്‍ ചര്‍ച്ച തീരുമാനമെടുക്കാതെ പിരിയുകയായിരുന്നു. പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഉഭയകക്ഷിപരമായി മാത്രമേ പരിഹരിക്കാനാകൂ എന്ന് പാകിസ്താന്‍ മനസ്സിലാക്കണമെന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പറഞ്ഞു.

