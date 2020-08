ജമ്മു: കനത്ത മഴ തുടരുന്ന ജമ്മുവില്‍ നദിയ്ക്ക് കുറുകെയുള്ള കോണ്‍ക്രീറ്റ് പാലം കുത്തൊഴുക്കില്‍ തകര്‍ന്നു. തവി നദിയിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന ചെറുനദിയിലെ കോണ്‍ക്രീറ്റ് പാലമാണ് ശക്തമായ ഒഴുക്കില്‍ തകര്‍ന്നു വീണത്. തകര്‍ന്ന പാലത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഒന്നാകെ നദിയിലേക്ക് മറിഞ്ഞുവീണ് ഒലിച്ചുപോകുകയായിരുന്നു. ഇതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്തുവന്നു.

#WATCH Jammu and Kashmir: A portion of a bridge in Jammu's Gadigarh area collapses, following heavy rainfall in the region. pic.twitter.com/MPwTGefF8D