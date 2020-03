ന്യൂഡല്‍ഹി: കൊറോണ മഹാമാരിയെ നേരിടുന്നതിന് ഇന്ന് അര്‍ദ്ധരാത്രിയോടെ രാജ്യമൊട്ടാകെ പൂട്ടിടുകയാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അടുത്ത 21 ദിവസത്താണ് ലോക്ഡൗണ്‍. കര്‍ഫ്യൂവിന് സമാനമായിരിക്കും ഈ ലോക്ഡൗണെന്നും നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ പൂര്‍ണ്ണമായും പാലിക്കേണ്ടി വരുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി തന്നെ ഊന്നിപറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ പാലിച്ചില്ലെങ്കില്‍ കര്‍ശന നടപടികള്‍ നേരിടേണ്ടി വരും. ഒരുവിട്ടുവീഴ്ചയും ഇക്കാര്യത്തില്‍ ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് തന്നെയാണ് പ്രധാമന്ത്രിയുടെ വാക്കുകളില്‍ കൂടി വ്യക്തമാകുന്നത്. ഞായറാഴ്ച നടന്ന ജനതാ കര്‍ഫ്യൂ നടത്തിയപ്പോള്‍ അവശ്യ സേവനങ്ങള്‍ അതേ പടി തുടരും.

കര്‍ഫ്യൂവിന് തുല്യമായിരിക്കും അടച്ചുപൂട്ടലെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി തന്നെ പറയുമ്പോള്‍ കര്‍ശന നിയമങ്ങളായിരിക്കും സര്‍ക്കാര്‍ നടപ്പിലാക്കുക എന്നുറപ്പാണ്. നിര്‍ണ്ണായക സാഹചര്യങ്ങളില്‍ മാത്രമാണ് സാധാരണ കര്‍ഫ്യൂ ഏര്‍പ്പെടുത്തുക. രാജ്യസുരക്ഷ ,പൗരന്മാരുടെ സുരക്ഷിതത്വം എന്നിവ ഹനിക്കപ്പെടുമ്പോള്‍ ഗവണ്‍മെന്റ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന കര്‍ശന നിയമമാണിത്. സംഘം ചേരലുകള്‍ ,ആഘോഷങ്ങള്‍,യാത്ര തൊഴില്‍ മേഖല എന്നിങ്ങനെ സകലജനസമ്പര്‍ക്ക ഇടങ്ങളിലും വിലക്ക് ലംഘിക്കുന്നവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും കരുതല്‍ തടങ്കലില്‍ വയ്ക്കുകയും ചെയ്യാന്‍ കര്‍ഫ്യൂവിലൂടെയാകും.

ഇതിന്റെ ആദ്യപടിയായിട്ടാണ് നേരത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ജനതാ കര്‍ഫ്യൂ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഭാഗികമായി ഇത് വിജയം കണ്ടു. അതിന് ശേഷം മിക്ക സംസ്ഥാനങ്ങളിലും അടച്ചുപൂട്ടല്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നെങ്കിലും പലയിടങ്ങളിലും ജനങ്ങള്‍ പുറത്തിറങ്ങി നടക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായിരുന്നു. പലരും അടച്ചുപൂട്ടലിനെ ഗൗരവമായി എടുക്കുന്നില്ലെന്നും സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ ലംഘിക്കുന്നവര്‍ക്കെതിരെ കര്‍ശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും മോദി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ട്വിറ്റിറിലൂടെ അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇന്ന് രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുക്കൊണ്ട് സമ്പൂര്‍ണ്ണ അടച്ചുപൂട്ടല്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.

തിങ്കളാഴ്ച അര്‍ദ്ധരാത്രിയോടെയാണ് കേരളത്തില്‍ അടച്ചുപൂട്ടല്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ആറ് സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിരോധനാജ്ഞ പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇന്ന്കൂടുതല്‍ ജില്ലകളില്‍ നിരോധനാജ്ഞ പുറപ്പെടുവിച്ചു. കേരളത്തിലും പലയിടങ്ങളലും ആളുകള്‍ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ ലംഘിച്ച് റോഡുകളിലും മറ്റുമിറങ്ങുകയുണ്ടായി. നൂറോളം പേര്‍ക്കെതിരെ പോലീസ് കേസെടുക്കുയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. രാജ്യമൊട്ടാകെ സമ്പൂര്‍ണ്ണ അടച്ചുപൂട്ടല്‍ പ്രഖ്യാപിച്ച് നിയന്ത്രണം ശക്തമാക്കിയ സ്ഥിതിക്ക് നിയമം ലംഘിക്കുന്നവര്‍ കൂടുതല്‍ ശക്തമായ നടപടി നേരിടേണ്ടി വരും.

അതേ സമയം തന്നെ 21 ദിവസം നീണ്ട സമ്പൂര്‍ണ്ണ ലോക്ഡൗണ്‍ പ്രഖ്യാപിച്ച സാഹചര്യത്തില്‍ കൂടുതല്‍ ക്ഷേമപദ്ധതികളും ഉത്തേജന പ്രക്രിയകളും നടത്തേണ്ടി വരുമെന്നുറപ്പാണ്. ഇപ്പോള്‍ തന്നെ അവതാളത്തിലായ ദിവസവേതന തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് കാര്യക്ഷമമായ പാക്കേജുകള്‍ അടിയന്തരമായി പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടി വരും. അല്ലെങ്കില്‍ മറ്റൊരു പ്രതിസന്ധിയായി ഇത് രൂപപ്പെടും.

Content Highlights: complete lockdown in the entire country. This will be akin to a curfew