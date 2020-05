മുംബൈ: കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം അനിയന്ത്രിതമായി ഉയരുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ മുംബ്ര പ്രദേശത്ത് ചൊവ്വാഴ്ച അര്‍ധരാത്രിമുതല്‍ സമ്പൂര്‍ണ ലോക്ക്ഡൗണിന് ഉത്തരവിട്ടു.

താനെ മുന്‍സിപ്പല്‍ കോര്‍പ്പറേഷനാണ് സമ്പൂര്‍ണ ലോക്ക്ഡൗണ്‍ നടപ്പിലാക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. രാവിലെ ഏഴ് മണിമുതല്‍ 9 മണിവരെ പാല്‍, മെഡിക്കല്‍ സ്റ്റോറുകള്‍ എന്നിവക്ക് മാത്രമാണ് തുറന്ന് പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ അനുമതി. മറ്റൊരു അറിയിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ പച്ചക്കറി, പലവ്യഞ്ജന കടകളടക്കം അടച്ചിടാനാണ് നിര്‍ദ്ദേശം.

തിങ്കളാഴ്ച രാത്രിവരെ താനെ സിറ്റിയില്‍ മാത്രം 2172 കോവിഡ് കേസുകളാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്. ഇതില്‍ 288 കേസുകളും മുംബ്ര പ്രദേശത്താണ്. സര്‍ക്കാര്‍ നല്‍കുന്ന ലോക്ക്ഡൗണ്‍ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പാലിക്കുകയോ സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ലെന്നും പൊതുസ്ഥലങ്ങളില്‍ കൂട്ടം ചേരുകയും ചെയ്യുകയാണ്. തുടര്‍ന്നാണ് പ്രദേശത്ത് സമ്പൂര്‍ണ ലോക്ക്ഡൗണ്‍ നടപ്പിലാക്കാന്‍ കോര്‍പറേഷന്‍ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്.

അതേസമയം പ്രദേശത്ത് ലോക്ക്ഡൗണ്‍ കര്‍ശനമായി പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം. പ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്നവര്‍ സ്ഥിരമായി ഒക്‌സിമീറ്ററിലൂടെയും തെര്‍മല്‍ സ്‌ക്രീനിംഗ് ഗണ്ണിലൂടെയും പരിശോധന നടത്തണം. അസാധാരണമായ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കില്‍ അടുത്തുള്ള ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകരെ വിവരം അറിയിക്കുകയും വേണം. ഹൗസിങ്‌ സൊസൈറ്റികള്‍ ഇതിനായുള്ള വോളന്റിയര്‍മാരെ നിയമിക്കണമെന്നും നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കല്യാണ്‍ ഡോംബിവാലി മുന്‍സിപ്പല്‍ കോര്‍പറേഷന്‍ കമ്മിഷണര്‍ പറഞ്ഞു.

