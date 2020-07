ഛണ്ഡീഗഢ്: കോവിഡ് പ്രതിരോധം ശക്തമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പഞ്ചാബില്‍ ആളുകള്‍ കൂട്ടംകൂടി നല്‍ക്കുന്നതിന് കര്‍ശന നിയന്ത്രണമേര്‍പ്പെടുത്തി. അഞ്ചില്‍ കൂടുതല്‍ ആളുകള്‍ ഒത്തുചേരുന്ന പരിപാടികള്‍ക്ക് സമ്പൂര്‍ണ്ണ വിലക്കേര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വിവാഹപാര്‍ട്ടിയില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം 50-ല്‍ നിന്ന് 30 ആക്കി ചുരുക്കുകയും ചെയ്തു.

മുഖ്യമന്ത്രി അമരീന്ദര്‍ സിങ് നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച് ഞായറാഴ്ച നടത്തിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങള്‍ക്ക് അനുസൃതമായി ഇന്നാണ് പുതുക്കിയ മാര്‍ഗനിര്‍ദേശ ഉത്തരവ് വന്നത്. നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ലംഘിക്കുന്നവര്‍ക്കെതിരെ ഉടന്‍ കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യും. വിവാഹങ്ങളില്‍ 30-ല്‍ കൂടുതല്‍ പേര്‍ പങ്കെടുത്താല്‍ ഓഡിറ്റോറിയങ്ങളുടെ ലൈസന്‍സ് റദ്ദാക്കും. മതിയായ വായുസഞ്ചാരമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേ വിവാഹങ്ങള്‍ക്ക് അനുമതി നല്‍കാവൂ എന്നും നിര്‍ദേശമുണ്ട്.

സൂപ്പര്‍സ്‌പ്രെഡ് തിരിച്ചറിയുന്നതിനും സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കുന്നതിനുമായി ചെന്നൈ ഐ.ഐ.ടിയുടെ സഹകരണം തേടാനും പഞ്ചാബ് സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.

