ന്യൂഡല്‍ഹി: ആദായനികുതി റിട്ടേണ്‍ സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ ആരംഭിച്ച പുതിയ ഇ-പോര്‍ട്ടലിലെ തകരാറുകളെ കുറിച്ച് പരാതി ഉയര്‍ന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ വിഷയത്തില്‍ വിശദീകരണം നല്‍കാന്‍ ഇന്‍ഫോസിസ് മാനേജിങ് ഡയറക്ടറും സി.ഇ.ഒയുമായ സലില്‍ പരേഖ് ധനമന്ത്രാലയത്തിലെത്തി. ഇന്‍ഫോസിസിനാണ് പോര്‍ട്ടലിന്റെ നിര്‍മാണച്ചുമതല.

പോര്‍ട്ടലിനെക്കുറിച്ച് പരാതി ഉയര്‍ന്ന സാഹചര്യത്തില്‍, പരേഖിനോട് കേന്ദ്രധനമന്ത്രി നിര്‍മലാ സീതാരാമന് മുന്നില്‍ നേരിട്ടെത്തി വിശദീകരണം നല്‍കാന്‍ കേന്ദ്രം നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിരുന്നു. ഇതേത്തുടര്‍ന്നാണ് പരേഖ് ധനമന്ത്രാലയത്തിലെത്തിയത്. പുതിയ ഇ-പോര്‍ട്ടല്‍ (www.incometax.gov.in) പ്രവര്‍ത്തനം ആരംഭിച്ച് രണ്ടരമാസമായിട്ടും ഇതുവരെ അപാകതകള്‍ പരിഹരിക്കാത്തതിനെ കുറിച്ചാണ് പരേഖിന് ധനമന്ത്രിക്ക് വിശദീകരണം നല്‍കേണ്ടത്.

Delhi: Managing Director & CEO of Infosys, Salil Parekh reaches Finance Ministry to meet Finance Minister Nirmala Sitharaman



He has been called to explain to her, why even after 2.5 months since the launch of the new e-filing portal, glitches in the portal haven't been resolved pic.twitter.com/NXRmuiYtDB