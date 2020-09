കൊല്‍ക്കത്ത: വിവാദ പരാമര്‍ശത്തില്‍ പശ്ചിമ ബംഗാളില്‍ നിന്നുള്ള ബിജെപിയുടെ പുതിയ ദേശീയ സെക്രട്ടറി അനുപം ഹസ്രയ്‌ക്കെതിരെ പോലീസില്‍ പരാതി. തനിക്ക് കോവിഡ് ബാധിച്ചാല്‍ മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനര്‍ജിയെ ആലിംഗനം ചെയ്യുമെന്നായിരുന്നു അനുപം ഹസ്രയുടെ പരാമര്‍ശം.

മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനര്‍ജിയെ അപകീര്‍ത്തിപ്പെടുത്തുകയും സ്ത്രീകളെ അപമാനിക്കുകയും ചെയ്‌തെന്ന് തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് നല്‍കിയ പരാതിയില്‍ ഉന്നയിച്ചു. സില്‍ഗുരി പോലീസ് സ്‌റ്റേഷനിലാണ് പരാതി രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.

തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് മുന്‍ എംപിയായ അനുപം ഹസ്ര 2019-ലാണ് ബിജെപിയില്‍ ചേര്‍ന്നത്. 'എപ്പോഴെങ്കിലും എനിക്ക് കോവിഡ് പോസിറ്റിവാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയാല്‍ ഞാന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനര്‍ജിയുടെ അടുത്ത് പോയി അവരെ കെട്ടിപ്പിടിക്കും. രോഗം ബാധിച്ചവരുടേയും കോവിഡ് കാരണം പ്രിയപ്പെട്ടവര്‍ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടേയും വേദന അപ്പോള്‍ അവര്‍ മനസ്സിലാക്കും' എന്നാണ് അനുപം ഹസ്ര ഞായറാഴ്ച പറഞ്ഞത്.

ബിജെപി ദേശീയ സെക്രട്ടറിയായി തിരഞ്ഞെടുത്തിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു ഈ പരാമര്‍ശം. രാഹുല്‍ സിന്‍ഹയെന്ന ദീര്‍ഘകാല ബിജെപി നേതാവിനെ മാറ്റിയായിരുന്നു അനുപം ഹസ്രയ്ക്ക് പദവി നല്‍കിയത്. ഇതിനെതിരെ രാഹുല്‍ പരസ്യമായി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.

അനുപം ഹസ്രയുടെ പരാമര്‍ശത്തില്‍ ബിജെപി നേതാക്കളും അകലം പാലിക്കുകയാണ്. ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട സ്ഥാനങ്ങളിലിരിക്കുന്നവര്‍ സംസാരിക്കുമ്പോള്‍ ശ്രദ്ധകാണിക്കണമെന്ന് ദേശീയ ഉപാധ്യക്ഷനായി തിരഞ്ഞെടുത്ത മുകുള്‍ റോയ് പ്രതികരിച്ചു.

Content Highlights: Complaint Against BJP Leader Over-Will hug Mamata if I get Covid-19'