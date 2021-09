മുംബൈ: അഫ്ഗാനിസ്താന്റെ ഭരണംപിടിച്ച താലിബാനെ സംഘപരിവാറുമായി താരതമ്യംചെയ്ത കവി ജാവേദ് അക്തറിനെ വിമര്‍ശിച്ച് ശിവസേന. ഇത്തരം താരതമ്യങ്ങള്‍ ഹിന്ദു സംസ്‌കാരത്തോടുള്ള അനാദരവാണെന്ന് ശിവസേന പറഞ്ഞു. ആര്‍.എസ്.എസിനെ താലിബാനുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാകില്ല. ഇത്തരം താരതമ്യങ്ങള്‍ നടത്തുന്നവര്‍ ആത്മപരിശോധന നടത്തണെന്നും ശിവസേന മുഖപത്രമായ സാമ്‌ന അതിന്റെ മുഖപ്രസംഗത്തില്‍ പറഞ്ഞു.

'ചിലര്‍ എല്ലാവരേയും താലിബാനുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുന്നതാണ് സമൂഹത്തിനും മനുഷ്യവര്‍ഗത്തിനും ഏറ്റവും വലിയ ഭീഷണി. ജനാധിപത്യ രാജ്യങ്ങളല്ലാത്ത പാകിസ്താനും ചൈനയും അഫ്ഗാനിലെ താലിബാനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. ഈ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളിലും മനുഷ്യാവകാശങ്ങള്‍ക്ക് സ്ഥാനമില്ല. എന്നാല്‍ വ്യക്തി സ്വാതന്ത്യം മാനിക്കപ്പെടുന്ന ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രമാണ് നമ്മുടേത്. അതിനാല്‍ ആര്‍.എസ്.എസിനെ താലിബാനുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണ്.' - സാമ്‌ന അതിന്റെ മുഖപ്രസംഗത്തില്‍ പറഞ്ഞു.

ആര്‍.എസ്.എസ്., വി.എച്ച്.പി തുടങ്ങിയ സംഘടകള്‍ക്ക് ഹിന്ദുത്വം ഒരു സംസ്‌കാരമാണ്. ഹിന്ദുക്കളുടെ അവകാശങ്ങള്‍ അടിച്ചമര്‍ത്തപ്പെടരുതെന്ന് ആര്‍.എസ്.എസും വി.എച്ച്.പിയും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല, അവര്‍ ഒരിക്കലും സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങള്‍ക്ക് ഒരു നിയന്ത്രണവും ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. എന്നാല്‍ അഫ്ഗാനിസ്താനില്‍ സ്ഥിതി വഷളാണ്. ഭയത്താല്‍ ആളുകള്‍ അവരുടെ രാജ്യത്ത് നിന്ന് പലായനം ചെയ്യുന്നു. സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങള്‍ അടിച്ചമര്‍ത്തപ്പെടുന്നുവെന്നും സാമ്‌ന പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞദിവസം ഒരു ടെലിവിഷന്‍ ചാനലിനോട് സംസാരിക്കവേയാണ് കവിയും ഗാനരചയിതാവും തിരക്കഥാകൃത്തുമായ അക്തര്‍ വിവാദമായ പ്രസ്താവന നടത്തിയത്. 'താലിബാന്റെ സമീപനം പ്രാകൃതമാണ്. അവരുടെ പ്രവൃത്തികള്‍ നിന്ദ്യമാണ്. ഇസ്ലാമികരാഷ്ട്രം സ്ഥാപിക്കണമെന്നുപറയുന്ന താലിബാനെപ്പോലെ ഹിന്ദുരാഷ്ട്രം സ്ഥാപിക്കണമെന്ന് പറയുന്ന ചിലരുണ്ട്. താലിബാനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവരുടെയും ആര്‍.എസ്.എസിനെയും വിശ്വഹിന്ദു പരിഷത്തിനെയും ബജ്രംഗ്ദളിനെയും പിന്തുണയ്ക്കുന്നവരുടെയും ചിന്താഗതി ഒന്നുതന്നെയാണ്' - അക്തര്‍ പറഞ്ഞു.

ഇതിന് പിന്നാലെ ജാവേദ് അക്തറിനെതിരേ ബി.ജെ.പി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. പ്രസ്താവന പിന്‍വലിച്ച് മാപ്പുപറഞ്ഞില്ലെങ്കില്‍ അക്തര്‍ പങ്കാളിയായ ഒറ്റ സിനിമപോലും പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കാന്‍ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് പാര്‍ട്ടി വക്താവ് രാം കദം മുന്നറിയിപ്പു നല്‍കി. ജാവേദ് അക്തറിന്റെ പ്രസ്താവന ലജ്ജാകരമാണെന്നും ബി.ജെ.പി. എം.എല്‍.എ. കൂടിയായ രാംകദം പറഞ്ഞു. ആര്‍.എസ്.എസിലും വിശ്വഹിന്ദുപരിഷത്തിലും പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന കോടിക്കണക്കിനാളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വേദനാജനകമാണത്. താലിബാന്‍ മനോഭാവം ആയിരുന്നെങ്കില്‍ ഇത്തരമൊരു പ്രസ്താവന നടത്താന്‍ അക്തറിന് കഴിയുമായിരുന്നോ എന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.

