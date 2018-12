ഗുവഹാട്ടി: മുഗളന്മാരെ പോലെ ഇന്ത്യന്‍ സംസ്‌കാരത്തെയും പാരമ്പര്യത്തെയും നശിപ്പിക്കുകയാണ്‌ കമ്യൂണിസ്റ്റുകളുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് ത്രിപുര മുഖ്യമന്ത്രി ബിപ്ലബ് കുമാര്‍ ദേബ്. ഇടതുഭരണത്തെ സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീക്കാനായതു കൊണ്ട് ത്രിപുരയില്‍ അവരുടെ പദ്ധതി നടപ്പിലായില്ലെന്നും ബിപ്ലബ് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

അഖില ഭാരതീയ ഇതിഹാസ് സങ്കലന്‍ യോജന സംഘടിപ്പിച്ച സമ്മേളനത്തില്‍ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിക്കവെയാണ് ബിപ്ലബ് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. ത്രിപുര കമ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രത്യയശാസ്ത്രം ഉപേക്ഷിക്കുകയും പൗരാണിക ഭാരത സംസ്‌കാരത്തെ പിന്തുടരാന്‍ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന് ബിപ്ലബ് പറഞ്ഞു.

ജനങ്ങളുടെ കഴുത്ത് ഞെരിച്ച് അവരുടെ അഭിപ്രായസ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുകയും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയുമാണ് കമ്യൂണിസ്റ്റുകളുടെ അജണ്ടയെന്ന് ബിപ്ലബ് കുമാര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. ലോകം മുഴുവന്‍ ചുവപ്പിക്കുക എന്നത് കമ്യൂണിസ്റ്റുകളുടെ വിജയം കാണാത്ത ലക്ഷ്യമായിരുന്നെന്നും എന്നാല്‍ രാജ്യത്തെ കാവിപുതപ്പിക്കലല്ല ബിജെപിയുടെ ലക്ഷ്യമെന്നും ബിപ്ലബ് പറഞ്ഞു.

മുഗള്‍, ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികള്‍ ഭാരതസംസ്‌കാരത്തെ തച്ചുടയ്ക്കാന്‍ നടത്തിയ ശ്രമങ്ങള്‍ പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നും അതേ ശ്രമമാണ് ഇപ്പോള്‍ ഇടതുകക്ഷികള്‍ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്നും ബിപ്ലബ് പരിഹസിച്ചു.

ചടങ്ങില്‍ നിരവധി ചരിത്രപുസ്തകങ്ങളുടെ പ്രകാശനവും ബിപ്ലബ് കുമാര്‍ നിര്‍വഹിച്ചു.

