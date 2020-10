ന്യൂഡല്‍ഹി: കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായി സര്‍ക്കാര്‍ പുറത്തിറക്കിയ ആരോഗ്യസേതു ആപ്പ് സംബന്ധിച്ച് എല്ലാ വിവരങ്ങളും ലഭ്യമാക്കുമെന്ന് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍. ആപ്പിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരാവകാശ അപേക്ഷയ്ക്ക് കേന്ദ്ര വിവരാവകാശ കമ്മീഷന്‍ നിര്‍ദേശിച്ച പ്രകാരമുള്ള മറുപടി നല്‍കുമെന്നും കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ വൃത്തങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കി.

ആരോഗ്യസേതു ആപ്പ് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നതില്‍ വീഴ്ചയുണ്ടായതില്‍ കേന്ദ്ര ഇലക്ട്രോണിക്‌സ് ആന്‍ഡ് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ടെക്‌നോളജി മന്ത്രാലയം കര്‍ശന നപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും മന്ത്രാലയ വൃത്തങ്ങള്‍ പറഞ്ഞു. ഇതിന് ഉത്തരവാദികളായ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാന്‍ നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, നാഷണല്‍ ഇന്‍ഫോമാറ്റിക്‌സ് സെന്റര്‍, നാഷണല്‍ ഇ-ഗവേണന്‍സ് ഡിവിഷന്‍ എന്നിവയിലെ വിവരാവകാശ അപേക്ഷകള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഉദ്യാഗസ്ഥര്‍ക്കെതിരെയും നടപടിയുണ്ടാകുമെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

ആരാണ് ആരോഗ്യസേതു ആപ്പ് നിര്‍മിച്ചതെന്നതില്‍ മന്ത്രാലയങ്ങള്‍ക്ക് ഒരു അറിവുമില്ലെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പുറത്ത് വന്നിരുന്നു. ആരോഗ്യസേതു ആപ്പിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരാവകാശ അപേക്ഷയില്‍ മറുപടി നല്‍കാതെ സര്‍ക്കാര്‍ വകുപ്പുകള്‍ ഒഴിഞ്ഞുമാറുന്നതിനെതിരെ കേന്ദ്ര വിവരാവകാശ കമ്മീഷന്‍ കഴിഞ്ഞദിവസം കേന്ദ്രത്തിന് നോട്ടീസ് അയച്ചിരുന്നു.

വിവരാവകാശ അപേക്ഷയ്ക്ക് ചോദ്യത്തിന് 'ഒഴിഞ്ഞുമാറുന്ന മറുപടി'യാണ് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ നല്‍കുന്നതെന്ന് കേന്ദ്ര വിവരാവകാശ കമ്മീഷന്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കാതിരിക്കുന്ന അധികാരികളുടെ നടപടി സ്വീകാര്യമല്ലെന്നും ആരോഗ്യസേതു ആപ്പിന്റെ നിര്‍മാണം സംബന്ധിച്ച ഒരു രേഖയും ലഭ്യമല്ലെന്നും കമ്മീഷന്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു. ചീഫ് പബ്ലിക് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസര്‍മാര്‍ക്കും നാഷണല്‍ ഇ-ഗവേണ്‍സ് ഡിവിഷനും ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ കമ്മീഷന്‍ കാരണംകാണിക്കല്‍ നോട്ടീസും അയച്ചിരുന്നു.

ഇതിനു പിന്നാലെ വിശദീകരണവുമായി കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. റെക്കോര്‍ഡ് സമയംകൊണ്ട് പൊതു-സ്വകാര്യ സഹകരണത്തോടെ ഏറ്റവും സുതാര്യമായ രീതിയിലാണ് ആരോഗ്യസേതു ആപ്പ് നിര്‍മിച്ചതെന്നും മെയ്ക്ക് ഇന്‍ ഇന്ത്യ പദ്ധതി പ്രകാരമാണിതെന്നും സര്‍ക്കാര്‍ വൃത്തങ്ങള്‍ പറഞ്ഞു. 'സോഴ്‌സ് കോഡ് പൊതു ഡൊമെയ്‌നില്‍ പുറത്തിറക്കിയപ്പോള്‍ അപ്ലിക്കേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരുടെയും പേരുകള്‍ പങ്കിട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും സര്‍ക്കാരിന്റെ വിശദീകരണത്തില്‍ പറഞ്ഞു.

നാഷണല്‍ ഇന്‍ഫോമാറ്റിക്‌സ് സെന്ററും ഐടി മന്ത്രാലയവുമാണ് ആരോഗ്യസേതു ആപ്പ് വികസിപ്പിച്ചതെന്നാണ് ആരോഗ്യസേതു വെബ്‌സൈറ്റില്‍ നല്‍കിയിരിക്കുന്ന വിവരം. എന്നാല്‍ ആപ്പ് ആര് നിര്‍മിച്ചു എന്ന് തങ്ങള്‍ക്കറിയില്ല എന്നാണ് വിവരാവകാശ ചോദ്യത്തിന് നാഷണല്‍ ഇന്‍ഫോമാറ്റിക്‌സ് സെന്ററും ഐടി മന്ത്രാലയവും നല്‍കിയ മറുപടി.

സാമൂഹ്യപ്രവര്‍ത്തകനായ സൗരവ് ദാസ് ആണ് ആരോഗ്യസേതു ആപ്പ് സംബന്ധിച്ച് വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം ചോദ്യങ്ങള്‍ ഉന്നയിച്ചിരുന്നത്. ആപ്പ് നിര്‍മിക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍, ഇതിന്റെ അനുമതി സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍, നിര്‍മിച്ച കമ്പനിയുടെ പേര്, ആപ്പ് നിര്‍മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വ്യക്തികളും സര്‍ക്കാര്‍ വകുപ്പുകളും, ആപ്പ് ഡവലപ് ചെയ്യുന്നതിനായി പ്രവര്‍ത്തിച്ചവരുമായി നടന്നിട്ടുള്ള ആശയവിനിമയത്തിന്റെ പകര്‍പ്പുകള്‍ തുടങ്ങിയവയായിരുന്നു വിവരാവകാശ പ്രകാരം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത്.

