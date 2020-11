ന്യൂഡല്‍ഹി: പട്ടയ ഭൂമിയിലെ വാണിജ്യ നിര്‍മ്മാണ നിയന്ത്രണം ഇടുക്കി ജില്ലയില്‍ മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തരുതെന്ന് സുപ്രീം കോടതി. ഭൂപതിവു നിയമത്തിലെയും അനുബന്ധ ചട്ടങ്ങളിലെയും വ്യവസ്ഥകള്‍ കേരളത്തിലാകെ നടപ്പിലാക്കണം എന്ന ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിന് എതിരെ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ നല്‍കിയ ഹര്‍ജി സുപ്രീം കോടതി തള്ളി. കേരളത്തിലെ മറ്റ് ജില്ലകളിലും പട്ടയ ഭൂമി ഇല്ലേ എന്ന് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ അഭിഭാഷകനോട് സുപ്രീം കോടതി ആരാഞ്ഞു.

ഒരു ജില്ലയില്‍ മാത്രമായി എങ്ങനെ നിയന്ത്രണം പരിമിതപെടുത്താന്‍ ആകുമെന്ന് ജസ്റ്റിസുമാരായ അബ്ദുല്‍ നസീര്‍,സഞ്ജീവ് ഖന്ന എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ച് ആരാഞ്ഞു. ഉത്തരവ് നടപ്പിലാക്കാത്തതിന് ഹൈകോടതി സര്‍ക്കാരിനെതിരെ എടുത്ത കോടതി അലക്ഷ്യ ഹര്‍ജിയിലും ഇടപെടാന്‍ സുപ്രീം കോടതി വിസമ്മതിച്ചു.

എല്ലാപട്ടയഭൂമിയിലും നിയമം നടപ്പിലാക്കാനുള്ള ഉത്തരവ് നിയമനിര്‍മ്മാണത്തില്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന് ഉള്ള അധികാരത്തില്‍ കടന്നു കയറുന്ന നടപടി ആണെന്ന് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ അഭിഭാഷകര്‍ സുപ്രീം കോടതിയില്‍ വാദിച്ചു. എന്ത് ആവശ്യത്തിനാണ് ഭൂമി നല്‍കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കി ഏഴ് ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ കൈവശ അവകാശ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്‍കണമെന്ന ഉത്തരവ് നടപ്പിലാക്കാന്‍ പ്രയാസമാണെന്നും സര്‍ക്കാര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ പട്ടയ ഭൂമിയില്‍ മാത്രം നിര്‍മ്മാണ നിയന്ത്രണം ഏര്‍പ്പെടുത്തുന്നത് ഭരണഘടനയുടെ 14 ആം അനുച്ഛേദത്തിന്റെ ലംഘനമാണെന്ന് എതിര്‍ കക്ഷികള്‍ക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായ സീനിയര്‍ അഭിഭാഷകന്‍ പി ചിദംബരവും, അഭിഭാഷകന്‍ മാത്യു കുഴുല്‍നാടനും വാദിച്ചു. എതിര്‍ കക്ഷികളായ ലാലി ജോര്‍ജ്, അതിജീവന പോരാട്ട വേദി എന്നിവര്‍ക്കു വേണ്ടി മസാല ബോണ്ട് വിഷയത്തില്‍ വിവാദമായ അഭിഭാഷക സ്ഥാപനമായ കെഎംഎന്‍പി ലോ ആണ് കേസ് നടത്തിയത്. പട്ടയ ഭൂമിയിലെ നിര്‍മ്മാണം പാടില്ല എന്ന നിലപാട് തെറ്റാണെന്നും അഭിഭാഷകര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

എട്ട് വില്ലേജുകളിലും ഇടുക്കിയിലും മാത്രമായി ഭൂപതിവ് ചട്ടം ബാധകമാക്കി നിര്‍മാണ നിരോധനം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയതിനെതിരെ കേരള ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് ഇറക്കിയിരുന്നു. പട്ടയ വ്യവസ്ഥകളുടെ ലംഘനം തടയുന്നതിന് കേരളത്തില്‍ മുഴുവന്‍ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി ഇടക്കാല ഉത്തരവിലൂടെ സര്‍ക്കാരിനോട് നിര്‍ദേശിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഇന്നത്തെ ഉത്തരവോടെ കേരളം മുഴുവന്‍ ഭൂപതിവു നിയമത്തിലെയും അനുബന്ധ ചട്ടങ്ങളിലെയും വ്യവസ്ഥകള്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന് നടപ്പിലാക്കേണ്ടി വരും.

Content Highlight: Commercial construction control should not be limited to leased land in Idukki : SC