ബുലന്ദേശ്വര്‍: രാജ്യത്ത് ആര്‍എസ്എസിന്റെ ആദ്യ ആര്‍മി സ്‌കൂള്‍ അടുത്ത ഏപ്രിലില്‍ തുറക്കും. സായുധ സേനകളില്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥരാകുന്നതിന് പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന സ്‌കൂളാണ് തുടങ്ങുന്നത്‌.

ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ ബുലന്ദേശ്വര്‍ ജില്ലയിലുള്ള ശികര്‍പുറിലാകും ആദ്യ സ്‌കൂള്‍. ആര്‍എസ്എസിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ വിഭാഗമായ വിദ്യാ ഭാരതിക്കാകും ഇതിന്റെ നടത്തിപ്പ് ചുമതല. ആണ്‍കുട്ടികള്‍ക്ക് മാത്രമേ ഈ റസിഡന്‍ഷ്യല്‍ സ്‌കൂളില്‍ പ്രവേശനമുള്ളൂ.

സി.ബി.എസ്.ഇ പാഠ്യപദ്ധതിയാകും സ്‌കൂള്‍ പിന്തുടരുക. ഒപ്പം കുട്ടികള്‍ക്ക് പ്രതിരോധ സേനകളില്‍ പ്രവേശനം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള പരിശീലനവും നല്‍കുമെന്നും സ്‌കൂളിന് സ്ഥലം വിട്ട് നല്‍കിയ രാജ്പാല്‍ സിങ് പറഞ്ഞു.

ശികര്‍പുറില്‍ സ്‌കൂള്‍ കെട്ടിടത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികള്‍ നടന്ന് വരികയാണ്. ആര്‍എസ്എസ് മുന്‍ സര്‍സംഘചാലക് രാജു ഭയ്യയുടെ പേരിലാണ് സ്‌കൂള്‍. ഏപ്രിലില്‍ ആറാം ക്ലാസിലേക്കായി 160 കുട്ടികളെ പ്രവേശിപ്പിച്ചാണ് സ്‌കൂളിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനം തുടങ്ങുക. വീരമൃത്യുവരിച്ചവരുടെ കുട്ടികള്‍ക്കായി 56 സീറ്റുകള്‍ സംവരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു. ചില റിട്ട.സൈനിക ഓഫീസര്‍മാരും സ്‌കൂളിന്റെ മാര്‍ഗനിര്‍ദേശകരായി ഉണ്ടെന്നാണ്‌ വിവരം.

കര-നാവിക-വ്യോമസേനകളില്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അഭാവം രാജ്യത്തുണ്ട്. സേനകളിലെ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടാന്‍ നിരവധി ചെറുപ്പക്കാര്‍ക്ക് കഴിയുന്നില്ല എന്നതാണ് ഇതിന് പിന്നിലെ കാരണം. സൈന്യത്തിലെ ആളുകളുടെ അഭാവം നികത്താന്‍ ഓരോ സംസ്ഥാനത്തും ഓരോ സൈനിക സ്‌കൂളുകള്‍ വരുമെന്നും സ്‌കൂളിന് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയ ലഘുലേഖയില്‍ പറയുന്നു.

മൂന്നു നിലയിലായി ക്ലാസ് മുറികളും ഹോസ്റ്റലും ഡിസ്‌പെന്‍സറിയും അധ്യാപകര്‍ക്കും ജീവനക്കാര്‍ക്കുള്ള താമസസ്ഥലം സ്റ്റേഡിയം എന്നിവയെല്ലാം അടങ്ങുന്ന സമുച്ചയത്തിന് 40 കോടിയാണ് ചിലവ്‌

Content Highlights: In a first, the RSS is setting up an 'Army school' where children will be trained to become officers in the armed forces.