മുംബൈ: പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ആഹ്വാനപ്രകാരം ജനങ്ങള്‍ ദീപം തെളിക്കാന്‍ തെരുവിലിറങ്ങണമെന്ന വിവാദ പ്രസ്താവനയുള്ള വീഡിയോ പിന്‍വലിച്ച് മഹാരാഷ്ട്ര മുന്‍മുഖ്യമന്ത്രിയും പ്രതിപക്ഷ നേതാവുമായ ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസ് . വിളക്കുകള്‍ തെളിയിക്കാന്‍ ജനങ്ങളോട് തെരുവിലിറങ്ങള്‍ ആഹ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പുറത്തുവിട്ട വീഡിയോയ്ക്ക് എതിരേ വലിയ വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ ഉയര്‍ന്നിരുന്നു.

പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞത് പ്രകാരം എല്ലാവരും ഞായറാഴ്ച രാത്രി വിളക്കുകള്‍ തെളിയിക്കണം. അതിനായി നിങ്ങള്‍ വാതിലിനടുത്തേക്കും ടെറസുകളിലേക്കും തെരുവുകളിലേക്കും ഇറങ്ങു എന്നാണ് ആദ്യം പോസ്റ്റ് ചെയ്ത വീഡിയോയില്‍ ഫഡ്നാവിസ് പറഞ്ഞത്. ഇതിന് പിന്നാലെ രൂക്ഷ വിമര്‍ശങ്ങളാണ് വിവിധ കോണുകളില്‍ നിന്നും ഉയർന്നത്.

ഫഡ്നാവിനെതിരെ മഹാരാഷ്ട്ര കോണ്‍ഗ്രസും രംഗത്തെത്തി. പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ നിരുത്തരവാദിത്തപരമായ പ്രസ്താവനയെ അപലപിക്കുന്നുവെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് പറഞ്ഞു. ' പ്രധാനമന്ത്രി പാത്രങ്ങള്‍ കൊട്ടാന്‍ പറഞ്ഞപ്പോള്‍ ബിജെപി അനുയായികള്‍ തെരുവിലിറങ്ങി സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുന്നതിനെ കളിയാക്കിയത് നാം കണ്ടതാണ്. ഇപ്പോള്‍ ബിജെപിക്ക് മര്‍ക്കസ് രണ്ട് ആവര്‍ത്തിക്കാനാണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ബിജെപി മാപ്പ് പറയണം' - മഹാരാഷ്ട്ര കോണ്‍ഗ്രസ് വക്താവ് സച്ചിന്‍ സാവന്ത് പറഞ്ഞു.

