ശ്രീനഗർ: രണ്ട് തവണ ധീരതയ്ക്കുള്ള മെഡല്‍ നേടിയുള്ള കേണല്‍ അശുതോഷ് ശര്‍മ്മയാണ് ഹന്ദ്വാര എറ്റുമുട്ടലില്‍ ഇന്ന്‌ വീരമൃത്യ വരിച്ചത്‌. 21 രാഷ്ട്രീയ റൈഫിള്‍സ് യൂണിറ്റിന്റെ കമാന്‍ഡിംഗ് ഓഫീസറായിരുന്നു കേണല്‍ അശുതോഷ്.

ജമ്മുകശ്മീരിലെ കുപ്വാര ജില്ലയിലെ ഹന്ദ്വാര പട്ടണത്തില്‍ ഭീകരരുമായുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിലാണ് കേണല്‍ അശുതോഷ് അടക്കം അഞ്ച് സൈനികര്‍ വീരമൃത്യു വരിക്കുന്നത്.ശനിയാഴ്ച രാത്രി തുടങ്ങിയ സൈനിക നീക്കം മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ടു. മേജര്‍ അനുജ് സൂദ്, നായിക് രാജേഷ്, ലാന്‍സ് നായിക് ദിനേശ് എന്നിവരാണ് കേണല്‍ അശുതോഷിനൊപ്പം ഹന്‍ഡ്വാര ഓപ്പറേഷനില്‍ വീരമൃത്യുവരിച്ച മറ്റ് സൈനികര്‍.

കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വര്‍ഷത്തിനിടെ തീവ്രവാദികളുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലില്‍ ജീവന്‍ നഷ്ടപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ കമാന്‍ഡിംഗ് ഓഫീസറോ കേണല്‍ പദവിയിലുള്ള കരസേനയിലെ സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥനോ ആണ് അശുതോഷ്.

അഞ്ച് വര്‍ഷം മുമ്പ് 2015 ജനുവരിയില്‍ കശ്മീര്‍ താഴ്വരയില്‍ നടന്ന ഓപ്പറേഷനില്‍ കേണല്‍ എം എന്‍ റായ്ക്ക് ജീവന്‍ നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. അതേ വര്‍ഷം നവംബറില്‍ കേണല്‍ സന്തോഷ് മഹാദിക്കും വീര മൃത്യുവരിച്ചിരുന്നു..

ഗാര്‍ഡ്‌സ് റെജിമെന്റിന്റെ ഭാഗമായ കേണല്‍ അശുതോഷ് ശര്‍മ വളരെക്കാലമായി കശ്മീര്‍ താഴ്വരയില്‍ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു വരികയായിരുന്നു. കമാന്‍ഡിംഗ് ഓഫീസര്‍ എന്ന നിലയിലാണ് രണ്ട് തവണ ധീരതയ്ക്കുള്ള സൈനിക മെഡൽ ഇദ്ദേഹത്തെ തേടിയെത്തിയത്.

വസ്ത്രത്തിനുള്ളില്‍ ഗ്രനേഡ് ഒളിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് സൈനികര്‍ക്കുനേരെ പാഞ്ഞടുത്ത തീവ്രവാദിയെ വെടിവെച്ചിട്ടതിനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ധീരതയ്ക്കുള്ള ബഹുമതി ലഭിച്ചത്. ഈ നീക്കത്തിലൂടെ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന നിരവധി സൈനികരുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ അന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിനായി.

content highlights: Col Ashutosh Sharma, who lost his life in Handwara operation, was decorated twice for gallantry award