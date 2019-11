കോയമ്പത്തൂര്‍: റോഡിലേക്ക് വീണ കൊടിമരം ഒഴിവാക്കാന്‍ ശ്രമിച്ച സ്‌കൂട്ടര്‍ യാത്രക്കാരിക്ക് ലോറി ഇടിച്ച് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു. കോയമ്പത്തൂര്‍ ദേശീയപാതയില്‍ തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെയായിരുന്നു സംഭവം. അപകടത്തില്‍ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ രാജശ്വേരി(30) സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തില്‍ ചികിത്സയിലാണ്.

എ.ഐ.എ.ഡി.എം.കെ റോഡരികില്‍ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന കൊടിമരമാണ് ദേശീയപാതയിലേക്ക് വീണ് കിടന്നിരുന്നത്. രാവിലെ സ്‌കൂട്ടറില്‍ ഓഫീസിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു രാജേശ്വരി. ഇതിനിടെ റോഡിലേക്ക് വീണ് കിടക്കുന്ന കൊടിമരം ഒഴിവാക്കി കടന്നുപോകാന്‍ ശ്രമിച്ചപ്പോള്‍ അതേദിശയില്‍തന്നെ വരികയായിരുന്ന ലോറി ഇടിക്കുകയായിരുന്നു. ലോറിക്കടിയില്‍പ്പെട്ട രാജേശ്വേരിയുടെ രണ്ടുകാലുകളിലൂടെയും ലോറിയുടെ മുന്‍ ചക്രങ്ങള്‍ കയറിയിറങ്ങി. ഇതിനുപിന്നാലെ മുന്നിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റൊരു ബൈക്ക് യാത്രക്കാരനെയും ലോറി ഇടിച്ചുതെറിപ്പിച്ചു. ഇയാളുടെ കൈക്കും കാലിനും സാരമായി പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്.

അതേസമയം, കൊടിമരം കാരണമല്ല, ലോറിയുടെ അമിതവേഗമാണ് അപകടത്തിന് കാരണമായതെന്ന് മുതിര്‍ന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ പ്രതികരിച്ചു. സംഭവത്തില്‍ ലോറി ഡ്രൈവര്‍ക്കെതിരെ കേസെടുത്തതായും പോലീസ് പറഞ്ഞു. സംഭവം ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും ബാനറുകളാണ് ഹൈക്കോടതി നിരോധിച്ചതെന്നും കൊടിമരങ്ങള്‍ നിരോധിച്ചിട്ടില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി എടപ്പാടി കെ.പളനിസ്വാമിയും പ്രതികരിച്ചു.

കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറിലാണ് ചെന്നൈയില്‍ റോഡരികില്‍ സ്ഥാപിച്ച എഐഡിഎംകെയുടെ ഫ്‌ളക്‌സ് ബോര്‍ഡ് വീണ് നിയന്ത്രണം തെറ്റി സ്‌കൂട്ടറില്‍നിന്ന് താഴെവീണ ശുഭശ്രീ എന്ന യുവതി ടാങ്കര്‍ ലോറി കയറി മരിച്ചത്. ഐടി ജീവനക്കാരിയായിരുന്ന ശുഭശ്രീയുടെ മരണത്തില്‍ തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ വ്യാപക പ്രതിഷേധമുയര്‍ന്നതോടെ മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയും വിഷയത്തില്‍ ഇടപ്പെട്ടിരുന്നു. അടിയന്തരമായി റോഡരികിലെ എല്ലാ ബോര്‍ഡുകളും കൊടിതോരണങ്ങളും നീക്കംചെയ്യണമെന്നായിരുന്നു കോടതിയുടെ നിര്‍ദേശം. എന്നാല്‍ ഇത് കൃത്യമായി പാലിക്കപ്പെട്ടില്ല എന്നതിന്റെ തെളിവാണ് കോയമ്പത്തൂരിലെ അപകടം.

