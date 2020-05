ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇന്ത്യയില്‍ കാര്‍ബണ്‍ ഡൈ ഓക്‌സൈഡ് പുറന്തള്ളുന്നതിന്റെ അളവില്‍ നാല്‍പത് കൊല്ലത്തിനിടെയുള്ള ഏറ്റവും വലിയ കുറവ് കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍(2019-20) രേഖപ്പെടുത്തി. 2020 മാര്‍ച്ചിലാണ് ഏറ്റവും കുത്തനെയുള്ള കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. രാജ്യത്തെ സാമ്പത്തിക പ്രക്രിയകളിലുണ്ടായ കുറവും പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന ഊര്‍ജത്തിന്റെ ഉത്പാദനത്തിലുണ്ടായ വര്‍ധനവും ലോക്ക്ഡൗണ്‍ നിയന്ത്രണങ്ങളുമാണ് ഇതിന് പിന്നിലെന്നാണ് നിഗമനം.

സെന്റര്‍ ഫോര്‍ റിസര്‍ച്ച് ഓണ്‍ എനര്‍ജി ആന്‍ഡ് ക്ലീന്‍ എയര്‍(CREA)നടത്തിയ പഠനമാണ് ഇന്ത്യയില്‍ കാര്‍ബണ്‍ ഡൈ ഓക്‌സൈഡ് പുറന്തള്ളുന്നത് കുറഞ്ഞതായി കണ്ടെത്തിയത്. മാര്‍ച്ചില്‍ 15 ശതമാനത്തോളം കുറവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഏപ്രിലില്‍ ഇത് 30 ശതമാനമാണെന്നും പഠന റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു. കോവിഡിനെ തുടര്‍ന്ന് ആഗോളതലത്തിലും കാര്‍ബണ്‍ ഡൈഓക്‌സൈഡിന്റെ അളവില്‍ കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

മാര്‍ച്ചില്‍ അവസാനിച്ച കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ കല്‍ക്കരി, എണ്ണ, വാതക ഉപഭോഗം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള കണക്കില്‍ കാര്‍ബണ്‍ ഡൈ ഓക്‌സൈഡെസിന്റെ അളവ് 30 മില്യണ്‍ ടണ്‍ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. നാല്‍പത് കൊല്ലത്തിനിടയിലായി ഇന്ത്യയില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഏറ്റവും വലിയ കുറവാണിത്.

പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന ഊര്‍ജത്തിന്റെ ഉത്പാദനത്തിലുണ്ടായ വര്‍ധനവ് ഇന്ത്യയില്‍ വ്യവസായമേഖലയില്‍ കാര്‍ബണ്‍ ഡൈ ഓക്‌സൈഡ് ഉത്പാദനം കുറച്ചു. കല്‍ക്കരി ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഊര്‍ജോത്പാദനത്തില്‍ ഒരു കൊല്ലത്തിനിടെ വലിയ കുറവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഇന്ത്യയുടെ അന്തരീക്ഷത്തില്‍ വായുമലിനീകരണ നിരക്കിലുണ്ടായ കുറവ് നിയന്ത്രണങ്ങളിലൂടെ ദീര്‍ഘകാലം നിലനിര്‍ത്താമെന്നും വര്‍ധിപ്പിക്കാമെന്നും വിദഗ്ധര്‍ പറയുന്നു.

