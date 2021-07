ന്യൂഡല്‍ഹി: ഡല്‍ഹിയിലെത്തിയ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ കേന്ദ്ര പെട്രോളിയം, ഭവന, നഗരകാര്യ മന്ത്രി ഹര്‍ദീപ് സിംഗ് പുരിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ വികസന പദ്ധതികളുടെ നടത്തിപ്പിലെ പുരോഗതി സംബന്ധിച്ച് ഇരുവരും ചര്‍ച്ച നടത്തിയതായി ഹര്‍ദീപ് സിംഗ് സൂരി ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു. കേരളത്തിലെ ജനങ്ങള്‍ക്ക് കേന്ദ്ര മന്ത്രി ആശംസകള്‍ നേരുകയും ചെയ്തു.

വൈകീട്ട് നാലിന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുമായി മുഖ്യമന്ത്രി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും. കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് മുന്നോടിയായി പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറിയായ ഡോ.പി.കെ മിശ്രയെയും മുഖ്യമന്ത്രികാണും. പ്രധാനമന്ത്രിയുമായി ചര്‍ച്ച ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണിത്. കെ റെയിലും ചര്‍ച്ചവിഷയമാകും.

ഡല്‍ഹിയിലെത്തെിയ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കേരളഹൗസ് ജീവനക്കാരുടെ നേത്യത്വത്തില്‍ സ്വീകരണം നല്‍കി. ഭരണത്തുടര്‍ച്ച നേടിയ ശേഷം ആദ്യമായിട്ടാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഡല്‍ഹിയിലെത്തുന്നത്.

Received Kerala CM Sh @vijayanpinarayi Ji in my office.



We discussed several matters pertaining to implementation & status of flagship urban missions in the state.



I also conveyed my best wishes for the people of Kerala. pic.twitter.com/RMG6A4qJ79