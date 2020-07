ജയ്പുര്‍: രാജസ്ഥാനിലെ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്ക് രാജസ്ഥാന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗഹലോത്തിന്റെ കത്ത്. കുതിരക്കച്ചവടത്തിലൂടെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സര്‍ക്കാരുകളെ അട്ടമറിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളെ പരാമര്‍ശിക്കുന്ന കത്തില്‍ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ഇതുസംബന്ധിച്ച് എത്രത്തോളം അറിയാമെന്നോ, തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോയെന്നോ തനിക്കറിയില്ലെന്നും പറയുന്നു.

1985-ല്‍ രാജീവ് ഗാന്ധി പ്രധാനമന്ത്രിയായിരിക്കേ ഭേഗദതിയിലൂടെ പാസാക്കിയ കൂറുമാറ്റ നിരോധന നിയമമെല്ലാം മറികടന്ന് ജനങ്ങളാല്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സര്‍ക്കാരിനെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്താനുളള ശ്രമങ്ങളാണ് നടന്നുവരുന്നതെന്ന് ഗഹലോത് കത്തില്‍ ആരോപിക്കുന്നു. ഇത് പൊതുജനഭിപ്രായത്തെ അപമാനിക്കുകയും ഭരണഘടനാപരമായ മൂല്യങ്ങളെ പരസ്യമായി അവഹേളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യമാണ്. കര്‍ണാടകയിലും മധ്യപ്രദേശിലും സംഭവിച്ചതിന് ഇതിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ്.

കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ ജനങ്ങളുടെ ജീവന്‍ രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതിനാണ് പ്രാധാന്യം നല്‍കേണ്ടതെന്നും എന്നാല്‍ ഈ സാഹചര്യത്തിലും രാജസ്ഥാനില്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സര്‍ക്കാരിനെ അട്ടിമറിക്കാനുളള നീക്കമാണ് നടക്കുന്നതെന്നും ഗഹലോത് പറയുന്നു. കോണ്‍ഗ്രസിലെ വിമത എംഎല്‍എമാരുമായി കേന്ദ്രമന്ത്രി ഗജേന്ദ്ര സിങ് ശെഖാവത്തും ബിജെപിയിലെ മറ്റുചില നേതാക്കളും ഇടപാടുകള്‍ നടത്തുന്നതായും ഗഹലോത് ആരോപിക്കുന്നുണ്ട്.

പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ശ്രദ്ധയില്‍ ഇക്കാര്യം എത്രത്തോളം പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് തനിക്കറിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ ഗഹലോത് ഇത്തരം കൃത്യങ്ങളില്‍ ഏര്‍പ്പെടുന്നവര്‍ക്ക് ചരിത്രം മാപ്പുനല്‍കില്ലെന്നും സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.

Rajasthan CM Ashok Gehlot writes a letter to PM Narendra Modi regarding 'despicable attempts to destabilize elected governments through horse-trading'. "I don't know to what extent you are aware of all this or you are being misled," he writes in the letter. pic.twitter.com/PSJlBYbnSZ