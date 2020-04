ന്യൂഡൽഹി: കോവിഡ് രോഗികളെ ചികിത്സിക്കാൻ പലമാർഗങ്ങളും പരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലോകമെങ്ങും. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി കുഷ്ടരോഗികളെ ചികിത്സിക്കാനുപയോഗിക്കുന്ന മൈക്കോബാക്ടീരിയം ഡബ്ളിയു (Mw) വാക്സിൻ കോവിഡ് രോഗ ചികിത്സയിൽ ഉപയോഗിക്കാനാകുമോയെന്ന് പരീക്ഷിക്കാനൊരുങ്ങുന്നു. പോസ്റ്റ്ഗ്രാജ്വേറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ എഡ്യുക്കേഷൻ ആൻഡ് റിസർച്ച് ഗവേഷകരാണ് ഈ പരീക്ഷണത്തിനൊരുങ്ങുന്നത്. ഡൽഹി, ഭോപാൽ എയിംസുകളുടെ സഹകരണത്തോെയാണ് പരീക്ഷണം നടത്തുക.

തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പല രോഗികളിലും ഈ വാക്സിൻ പ്രയോഗിച്ചപ്പോൾ അവരുടെ ഗുരുതരാവസ്ഥ വലിയതോതിൽ കുറഞ്ഞതായി ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടിരുന്നു. ഇതുവഴി മരണ നിരക്ക് കുറക്കാൻ സാധിച്ചു. ഈ വിവരം പരീക്ഷിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഗവേഷകർ ശ്രമിക്കുന്നത്.

പ്രാഥമിക പരീക്ഷണമെന്ന നിലയിൽ നാല് കോവിഡ് രോഗികളിൽ വാക്സിൻ പ്രയോഗിച്ചിരുന്നു. ഇവരിൽ മരുന്ന് ദോഷം ചെയ്യുന്നതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. വാകിസിൻ പ്രയോഗിച്ചാൽ അത് ദീർഘകാലത്തേക്ക് പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമോയെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ അതിന് ക്ലിനിക്കൽ പരീക്ഷണം അത്യാവശ്യമാണ്.

അതിനുള്ള ശ്രമമാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്. അതേസമയം എം.ഡബ്ളിയു വാക്സിൻ കൊറോണയ്ക്കെതിരായ പ്രതിരോധ വാക്സിനല്ലെന്നും കോവിഡ് രോഗികളെ ചികിത്സിക്കാനുള്ള അനുബന്ധ വാക്സിനായി ഇതിനെ ഉപയോഗിക്കാനാകുമോയെന്നുമാണ് ഇപ്പോൾ പഠനം നടത്താൻ പോകുന്നത്.

