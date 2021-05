ന്യൂഡല്‍ഹി: രണ്ടുമുതല്‍ 18 വയസ്സുളളവരില്‍ ഭാരത് ബയോടെക്കിന്റെ കോവാക്‌സിന്റെ രണ്ടും മൂന്നുംഘട്ട ക്ലിനിക്കല്‍ പരീക്ഷണങ്ങള്‍ ജൂണില്‍ ആരംഭിക്കും. വാക്‌സിന്‍ ഉല്പാദകരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വൃത്തങ്ങളാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.

ഐസിഎംആറുമായി ചേര്‍ന്ന് ഭാരത് ബയോടെക്ക് നിര്‍മിക്കുന്ന കോവാക്‌സിന്‍ ഇന്ത്യന്‍ നിര്‍മിത കോവിഡ് പ്രതിരോധ വാക്‌സിനാണ്. നിലവില്‍ ഇന്ത്യയിലെ 18 മുകളില്‍ പ്രായമുളളവര്‍ക്ക് കോവാക്‌സിന്‍ വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കുട്ടികള്‍ക്കിടയില്‍ വാക്‌സിന്‍ പരീക്ഷണം നടത്തുന്നതിന് ഈ മാസം ആദ്യം ഭാരത് ബയോടെക്കിന് അനുവാദം ലഭിച്ചിരുന്നു.

പരീക്ഷണം ജൂണില്‍ ആരംഭിക്കുമെന്ന് ഭാരത് ബയോടെക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വൃത്തങ്ങള്‍ ഇന്ത്യാടുഡെയോട് പറഞ്ഞു. ജൂണില്‍ ആരംഭിക്കുന്ന പരീക്ഷണം ജൂലൈ മധ്യത്തോടെ അവസാനിക്കും. ക്ലിനിക്കല്‍ പരീക്ഷണത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുളളവരിൽ ഏറ്റവും പ്രായം കുറവ് രണ്ടുവയസ്സുളള കുട്ടിയാണെന്നും വൃത്തങ്ങള്‍ അറിയിച്ചു.

ഡല്‍ഹി എയിംസ്, എയിംസ് പട്‌ന, മെഡ്ട്രിന ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കല്‍ സയന്‍സസ് നാഗ്പുര്‍ ഉള്‍പ്പടെ വിവിധ ഇടങ്ങളിലായി 525 കുട്ടികളിലാണ് പരീക്ഷണം നടക്കുന്നത്. ആദ്യ ഡോസ് നല്‍കി 28 ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷമായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ ഡോസ് നല്‍കുന്നത്.

മെയ് 13-നാണ് കുട്ടികളില്‍ വാക്‌സിന്‍ പരീക്ഷണം നടത്തുന്നതിന് ഡ്രഗ്‌സ് കണ്‍ട്രോളര്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യ അനുമതി നല്‍കുന്നത്. സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം സബ്ജക്ട് എസ്‌ക്‌പേര്‍ട്ട് കമ്മിറ്റിയുടെ ശുപാര്‍ശ സ്വീകരിക്കുകയായിരുന്നു.

Content Highlights: clinical trials of Bharat Biotech’s Covaxin in the age group of 2 to 18 years will begin in June