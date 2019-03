ശ്രീനഗര്‍: ജമ്മു കശ്മീരിലെ ബസ് സ്റ്റാന്‍ഡില്‍ ഗ്രനേഡ് ആക്രമണം നടത്തിയത് ഒന്‍പതാംക്ലാസുകാരനെന്ന് പോലീസ്. ലഞ്ച് ബോക്സിൽ ഗ്രനേഡ് ഒളിപ്പിച്ചാണ് വിദ്യാർത്ഥി ആക്രമണം നടത്തിയതെന്നും പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി.

യൂട്യൂബ് വീഡിയോ കണ്ടാണ് ആക്രമണം നടത്താന്‍ കുട്ടി പരിശീലിച്ചതെന്ന് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി. ആക്രമണം നടത്തിയ വിദ്യാര്‍ത്ഥി കാറില്‍ വരികയും ബസില്‍ ഗ്രനേഡ് സ്ഥാപിച്ച ശേഷം അതേ കാറില്‍ മടങ്ങുകയുമായിരുന്നു.

സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുട്ടിയെ എത്തിച്ച കാറിനെക്കുറിച്ചും ഡ്രൈവറിനെക്കുറിച്ചും പോലീസ് അന്വേഷണം ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഭീകരസംഘടനയായ ഹിസ്ബുള്‍ മുജാഹിദീന്‍ ആണ് ആക്രമണത്തിന് പിന്നിലെന്നും ഹിസ്ബുള്‍ മുജാഹിദീന്‍ നേതാവ് ഫറൂഖ് അഹമ്മദ് ഭട്ടാണ് ഗ്രനേഡ് ആക്രമണം നടത്താന്‍ കുട്ടിയെ നിയോഗിച്ചതെന്നും ജമ്മുകാശ്മീര്‍ ഇന്‍സ്‌പെക്ടടര്‍ ജനറല്‍ വ്യക്തമാക്കി.

ആക്രമണത്തില്‍ രണ്ട് പേര്‍ കൊല്ലപ്പെടുകയും 32 പേര്‍ക്ക് പരിക്കേല്‍ക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ആക്രമണം നടത്തി ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ പതിനഞ്ചുകാരനെ പോലീസ് പിടികൂടിയിരുന്നു.

Content Highlights: Class 9 Student Hid Grenade In Lunchbox, Say Sources On Jammu Attack