ലഖ്‌നൗ: സസ്‌പെന്‍ഷന്‍ പിന്‍വലിക്കാത്തതിന്റെ പേരില്‍ പത്താംക്ലാസ് വിദ്യാര്‍ഥി സ്‌കൂള്‍ പ്രിന്‍സിപ്പലിനുനേരെ നിറയൊഴിച്ചു. ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ ബിജ്‌നോര്‍ ജില്ലയിലാണ് സംഭവം. സ്വകാര്യ സ്‌കൂള്‍ പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സഞ്ജിവ് കുമാറിനു നേരെയാണ് വിദ്യാര്‍ഥി നിറയൊഴിച്ചത്. വ്യാഴാഴ്ച്ച രാവിലെയാണ് സംഭവം. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ പ്രിന്‍സിപ്പലിനെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. വിദ്യാര്‍ഥിയെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.

അക്രമ സംഭവത്തിന് പിന്നാലെയാണ് പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാര്‍ഥിയെ നേരത്തെ സ്‌കൂളില്‍നിന്ന് സസ്‌പെന്‍ഡു ചെയ്തത്. വ്യാഴാഴ്ച സ്‌കൂളിലെത്തിയ വിദ്യാര്‍ഥി പ്രിന്‍സിപ്പലിനെ കാണുകയും സസ്‌പെന്‍ഷന്‍ പിന്‍വലിക്കണമെന്ന് അഭ്യര്‍ഥിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാല്‍ വിദ്യാര്‍ഥിയുടെ ആവശ്യം അധ്യാപകന്‍ തള്ളി. ക്ഷുഭിതനായ വിദ്യാര്‍ഥി സ്‌കൂളില്‍നിന്ന് മടങ്ങി. പിന്നീടാണ് തോക്കുമായി എത്തി പ്രിന്‍സിപ്പലിനുനേരെ നിറയൊഴിച്ചത്.

വിദ്യാര്‍ഥിക്ക് തോക്ക് കിട്ടിയത് എവിടെനിന്നാണെന്ന് വ്യക്തമല്ല. പരീക്ഷയില്‍ തോറ്റതിന്റെ പേരില്‍ മറ്റൊരു സ്‌കൂളില്‍നിന്നും ഈ വിദ്യാര്‍ഥിയെ നേരത്തെ പുറത്താക്കിയിരുന്നു. പ്രിന്‍സിപ്പലിനുനേരെ നിറയൊഴിച്ചശേഷം ഓടി രക്ഷപ്പെടാന്‍ ശ്രമിച്ച വിദ്യാര്‍ഥിയെ സ്‌കൂള്‍ അധികൃതര്‍ പിടികൂടി പോലിസിനെ ഏല്‍പ്പിച്ചു. വധശ്രമത്തിനും അനധികൃതമായി ആയുധം കൈവശം വച്ചതിനും വിദ്യാര്‍ഥിക്കെതിരെ എഫ്.ഐ.ആര്‍ ജുവനൈല്‍ ജസ്റ്റിസ് ബോര്‍ഡില്‍ സമര്‍പ്പിക്കുമെന്ന് പോലിസ് പറഞ്ഞു.

