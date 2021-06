ന്യൂഡല്‍ഹി: ഡല്‍ഹി - ഉത്തര്‍പ്രദേശ് അതിര്‍ത്തിയായ ഗാസിപുരില്‍ ബിജെപി പ്രവര്‍ത്തകരും കാര്‍ഷിക നിയമത്തിനെതിരേ സമരം നടത്തുന്ന കര്‍ഷകരും തമ്മില്‍ സംഘര്‍ഷം. 2020 നവംബര്‍ മുതല്‍ ഭാരതീയ കിസാന്‍ യൂണിനെ അനുകൂലിക്കുന്ന കര്‍ഷകര്‍ സമരം നടത്തുന്ന സ്ഥലത്ത് ബിജെപി പ്രവര്‍ത്തകര്‍ പ്രകടനം നടത്തിയതാണ് സംഘര്‍ഷത്തിന് തുടക്കമിട്ടതെന്ന് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ പിടിഐ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

ഇതിനിടെ, നിര്‍ഭാഗ്യകരമായ ചില സംഭവങ്ങള്‍ കാരണം 'കിസാന്‍' (കര്‍ഷകന്‍) എന്ന വാക്ക് കളങ്കപ്പെട്ടതായി ഹരിയാണ മുഖ്യമന്ത്രി മനോഹര്‍ ലാല്‍ ഖട്ടര്‍ പറഞ്ഞു. 'കിസാന്‍' എന്ന വാക്ക് ശുദ്ധമാണ്, എല്ലാവരും അവയെ ബഹുമാനിക്കുന്നു. ചില നിര്‍ഭാഗ്യകരമായ സംഭവങ്ങള്‍ കാരണം ഈ വാക്ക് കളങ്കപ്പെട്ടുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

സഹോദരിമാരുടേയും പെണ്‍മക്കളുടേയും അന്തസ് ഹനിക്കപ്പെടുന്നു, കൊലപാതകങ്ങള്‍ നടക്കുന്നു, റോഡുകള്‍ തടയപ്പെടുന്നു. ജനാധിപത്യവിരുദ്ധമായ സംഭവങ്ങളെ ഞാന്‍ അപലപിക്കുന്നു. അക്രമം നടന്നാല്‍ എഫ്ഐആര്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യും. അവര്‍ക്കും കോടതിയില്‍നിന്ന് നോട്ടീസ് ലഭിക്കും' -ഹരിയാണ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

