ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യസഭയില്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്ന പൗരത്വ ഭേദഗതി ബില്ലിനെതിരെ രൂക്ഷവിമര്‍ശനങ്ങളുമായി പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികള്‍. ബില്‍ ഇന്ത്യാവിരുദ്ധവും ബംഗാളി വിരുദ്ധവുമാണെന്ന് തൃണമൂല്‍ എംപി ഡെറിക് ഒബ്രിയാന്‍ പറഞ്ഞു. ബില്‍ ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് ആരോപിച്ചു.

ബില്ലിനെ ബംഗാളികള്‍ക്ക് അനുകൂലമായി ചിത്രീകരിക്കാന്‍ ബിജെപി ശ്രമിക്കേണ്ടതില്ല. ബിജെപി ബംഗാളികളെ രാജ്യസ്‌നേഹവും പൗരത്വവും പഠിപ്പിക്കേണ്ട. നാസികളുടെ കോപ്പി ബുക്കില്‍നിന്നാണ് പൗരത്വ ഭേദഗതി ബില്ലിന് രൂപംനല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. ഏകാധിപത്യത്തിലേയ്ക്കാണ് ഇപ്പോള്‍ രാജ്യം നീങ്ങുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.

എന്തടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മൂന്നു രാജ്യങ്ങളില്‍നിന്നുള്ളവരെ ബില്ലില്‍ പരിഗണിക്കുന്നതെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് എംപി പി. ചിദംബരം ചോദിച്ചു. ആറ് മതങ്ങളെ പരിഗണിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരെ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ശ്രീലങ്കന്‍ ഹിന്ദുക്കളും ഭൂട്ടാനിലെ ക്രിസ്ത്യാനികളും ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടതെന്തുകൊണ്ടാണെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.

സര്‍ക്കാരിന്റെ ഹിന്ദുത്വ അജണ്ട നടപ്പാക്കാനാണ് ബില്‍ പാസ്സാക്കുന്നതിന് തിരക്കുകൂട്ടുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. ഭരണഘടനാവിരുദ്ധമായി കാര്യങ്ങള്‍ ചെയ്യാന്‍ സാമാജികരെ നിര്‍ബന്ധിക്കുകയാണ്. ബില്‍ പാസ്സാക്കാനുള്ള നീക്കം പാര്‍ലമെന്റിനു മേലുള്ള പ്രഹരമാണ്. ബില്ലിനെതിരെ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്നും ചിദംബരം പറഞ്ഞു.

ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തില്‍ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന തത്വങ്ങള്‍ക്ക് വിരുദ്ധമാണ് പൗരത്വ ഭേദഗതി ബില്‍ എന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് എംപി ആനന്ദ് ശര്‍മ പറഞ്ഞു. 2016ല്‍ ബില്ലിന് രൂപംനല്‍കുമ്പോള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നതില്‍നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഉള്ളടക്കമാണ് ഇപ്പോള്‍ രാജ്യസഭയുടെ മേശപ്പുറത്തുവെച്ച ബില്ലിന് ഉള്ളത്. പൗരത്വ രജിസ്റ്ററിന്റെ പേരില്‍ അസം ഇപ്പോള്‍ കത്തുകയാണ്.

രജിസ്റ്ററില്‍ ഉള്‍പ്പെടാത്തവര്‍ക്കായുള്ള ക്യാമ്പുകള്‍ കോണ്‍സെന്‍ട്രേഷന്‍ ക്യാമ്പുകളായി മാറുമോ എന്ന ആശങ്കയും അദ്ദേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു.

മതാടിസ്ഥാനത്തില്‍ രാജ്യത്തെ വിഭജിച്ചത് കോണ്‍ഗ്രസ് ആണെന്ന ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായുടെ പ്രസ്താവന തെറ്റാണ്. സവര്‍ക്കറുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഹിന്ദു മഹാസഭയാണ് രണ്ടു രാജ്യങ്ങള്‍ എന്ന ആശയം മുന്നോട്ടുവെച്ചത്- ആനന്ദ് ശര്‍മ പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം ലോക് സഭയില്‍ പാസ്സാക്കിയ പൗരത്വ ഭേദഗതി ബില്‍ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായാണ് രാജ്യസഭയുടെ മേശപ്പുറത്ത് വെച്ചത്. പൗരത്വ ഭേദഗതി ബില്‍ മുസ്ലീങ്ങള്‍ക്ക് എതിരാണെന്ന പ്രചരണം ശരിയല്ലെന്ന് അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു. രാജ്യത്തെ ഒരു മുസ്ലീമും ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ല. ന്യൂനപക്ഷങ്ങള്‍ക്ക് എല്ലാ സുരക്ഷയും ലഭിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

