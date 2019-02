ന്യൂഡല്‍ഹി: പാര്‍ലമെന്റിനകത്തും പുറത്തും ചൂടേറിയ ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് വഴിയൊരുക്കിയ മുത്തലാഖ് ബില്ലും പൗരത്വ ഭേദഗതി ബില്ലും രാജ്യസഭയില്‍ ഇന്നും പാസാക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കില്‍ രണ്ട് ബില്ലുകളും അസാധുവായി മാറും. ബജറ്റ് സമ്മേളനത്തിന്റെ അവസാന ദിനമാണ് ഇന്ന്.

ഇതിനിടെ റഫാലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കണ്‍ട്രോളര്‍ ആന്‍ഡ് ഓഡിറ്റര്‍ ജനറല്‍ (സി.എ.ജി.) റിപ്പോര്‍ട്ട് ബുധനാഴ്ച പാര്‍ലമെന്റിന്റെ ഇരുസഭകളിലും വെച്ചേക്കും. ചൊവ്വാഴ്ച വെക്കുമെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അതുണ്ടായിരുന്നില്ല. പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പിനുമുമ്പ് റിപ്പോര്‍ട്ട് പാര്‍ലമെന്റില്‍ വെച്ചില്ലെങ്കില്‍ പ്രതിപക്ഷത്തിന് പ്രചാരണക്കുതിപ്പ് നല്‍കുമെന്നാണ് സര്‍ക്കാര്‍ വിലയിരുത്തല്‍

പൗരത്വ ഭേദഗതി ബില്ലില്‍ കൂടുതല്‍ ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് ശേഷമല്ലാതെ അന്തിമതീരുമാനം എടുക്കാന്‍ സാധിക്കില്ലെന്ന ഉറച്ച തീരുമാനത്തിലാണ് പ്രതിപക്ഷ പാര്‍ട്ടികള്‍. ബില്‍ ഇപ്പോള്‍ പാസാക്കാന്‍ സാധിച്ചില്ലെങ്കില്‍ 16-ാം ലോക്‌സഭാ പിരിച്ചുവിടുന്നതിന് മുമ്പായി വീണ്ടും അവതരിപ്പിക്കാന്‍ ഇനി ആവില്ല.

രാജ്യസഭാ ചട്ടങ്ങളുനുസരിച്ച് ലോക്‌സഭയില്‍ പാസാക്കിയ ഒരു ബില്‍ രാജ്യസഭയില്‍ തീരുമാനമാകാതെ നില്‍ക്കുകയാണെങ്കില്‍ ലോക്‌സഭ പിരിച്ച് വിടുന്നതോട് കൂടി അത് അസാധുവായി മാറും. അതേ സമയം ലോക്‌സഭ പാസാക്കാതെയാണ് ബില്‍ രാജ്യസഭയില്‍ തങ്ങികിടക്കുന്നതെങ്കില്‍ ലോക്‌സഭ പിരിച്ച് വിട്ടാലും അത് അസാധുവാകില്ല.

എന്നാല്‍ പൗരത്വഭേഗഗതി ബില്ലും മുത്തലാഖ് ബില്ലും നിലവില്‍ ലോക്‌സഭയില്‍ പാസാക്കിയതാണ്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് രാജ്യസഭയില്‍ പാസാക്കാന്‍ സാധിച്ചില്ലെങ്കില്‍ അവ രണ്ടും സ്വമേധയാ അസാധുവായി മാറും. പുതിയ ലോക്‌സഭ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുമ്പോള്‍ ഈ ബില്ലുകള്‍ വീണ്ടും ലോക്‌സഭയില്‍ അവതരിപ്പിക്കേണ്ടിയും വരും.

Content Highlights: Citizenship and triple talaq Bills will lapse if no Rajya Sabha nod today