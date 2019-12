ന്യൂഡല്‍ഹി: പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ തെരുവിലിറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് വിദ്യാര്‍ഥികളും യുവാക്കളും നേതൃത്വം നല്‍കുന്ന പൊതുസമൂഹം. നിയമത്തിനെതിരായ പ്രതിഷേധം ശക്തമായി മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകുന്നതിനിടയിലും ചില നല്ല കാഴ്ചകള്‍ പ്രതിഷേധക്കാര്‍ അവശേഷിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.

പ്രതിഷേധത്തെ നേരിടാനെത്തിയ പോലീസുകാര്‍ക്ക് റോസാപ്പൂവ് സമ്മാനിച്ചും ഒപ്പമുള്ള മുസ്‌ലിം മതവിശ്വാസികള്‍ക്ക് നിസ്‌കരിക്കാന്‍ കൈകൊരുത്തുപിടിച്ച് ഇടം നല്‍കുന്നതിന്റെയുമൊക്കെ ചിത്രങ്ങള്‍ സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളില്‍ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുകയാണ്.

''എന്റെ അച്ഛന്‍ വിചാരിക്കുന്നത് ഞാന്‍ ചരിത്രം പഠിക്കുകയാണെന്നാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് അറിയില്ല, ഞാന്‍ പുതുചരിത്രം രചിക്കുന്നതിന്റെ തിരക്കിലാണ്'' എന്നെഴുതിയ പോസ്റ്ററും കയ്യിലേന്തി പോലീസുകാരന് ഒരു പെൺകുട്ടി റോസാപ്പൂവ് സമ്മാനിക്കുന്നതിന്റെ ചിത്രം ഇതിനോടകം വൈറലായിക്കഴിഞ്ഞു. ഡല്‍ഹി ജന്തര്‍ മന്ദറിനു സമീപം വ്യാഴാഴ്ച നടന്ന പ്രതിഷേധത്തില്‍നിന്നുള്ളതാണ് ചിത്രമെന്ന് ദേശീയമാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു.

ജന്തര്‍ മന്ദറില്‍ത്തന്നെ പ്രതിഷേധത്തിനെത്തിയ പെണ്‍കുട്ടികള്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവര്‍ നിലത്തിരുന്നു കൊണ്ട് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് റോസാപ്പൂക്കള്‍ സമ്മാനിച്ചിരുന്നു.

Photo: PTI

പ്രതിഷേധത്തിനെത്തിയ മുസ്‌ലിം മതവിശ്വാസികളായ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കും മറ്റുള്ളവര്‍ക്കും ജാമിയ മിലിയ സര്‍വകലാശാലയ്ക്കു പുറത്ത് നിസ്‌കരിക്കുമ്പോള്‍, അവര്‍ക്കു ചുറ്റും ഇതര മതവിശ്വാസികള്‍ മനുഷ്യച്ചങ്ങല തീര്‍ത്തതിന്റെ വീഡിയോ വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ എ.എന്‍.ഐ പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്.

#WATCH Delhi: Students and other people of Muslim community offered Namaz outside the gates of Jamia Millia Islamia university. Members of other faiths formed a human chain around them. pic.twitter.com/FEPZOqI1MX — ANI (@ANI) December 19, 2019

വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ പോലീസിന് റോസാപ്പൂക്കള്‍ സമ്മാനിക്കുമ്പോള്‍, കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത പ്രതിഷേധക്കാര്‍ക്ക് വാഴപ്പഴവും ചെറുകടിയും ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവ നല്‍കുന്നുണ്ട് ഡല്‍ഹിയിലെ പോലീസുകാര്‍. പ്രതിഷേധത്തിനു പിന്നാലെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തവര്‍ക്ക് ലഘുഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ചിത്രങ്ങള്‍ എ.എന്‍.ഐ. പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്. ബവാനയിലെ രാജീവ് ഗാന്ധി സ്‌റ്റേഡിയത്തില്‍നിന്നുള്ളതാണ് ചിത്രങ്ങള്‍.

Photo Courtesy: Delhi Police

Delhi: Police personnel offered refreshments at Rajiv Gandhi Stadium in Bawana, to protesters who were detained, including Swaraj Abhiyan founder, Yogendra Yadav. (Source - Delhi Police) https://t.co/ez4Lyvp7uU pic.twitter.com/7RjpipYBJS — ANI (@ANI) December 19, 2019

പിരിഞ്ഞുപോകാന്‍ തയ്യാറാകാതിരുന്ന പ്രതിഷേധക്കാരെ ശാന്തരാക്കാന്‍ പുത്തന്‍മാര്‍ഗം സ്വീകരിച്ച പോലീസ് കമ്മീഷണറുടെ വീഡിയോയും സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലാവുകയാണ്. ബെംഗളൂരു സെന്‍ട്രല്‍ പോലീസ് കമ്മീഷണര്‍ ചേതന്‍ സിങ് റാത്തോഡാണ് പ്രതിഷേധക്കാരെ പിരിച്ചുവിടാന്‍ ദേശീയഗാനം ആലപിച്ചത്. ചേതന്‍ സിങ്ങിനൊപ്പം ദേശീയഗാനം ആലപിക്കാന്‍ പ്രതിഷേധക്കാരും ചേരുകയും അവര്‍ പിന്നീട് സമാധാനപരമായി പിരിഞ്ഞുപോവുകയും ചെയ്തു. ബെംഗളൂരുവിലെ ടൗണ്‍ ഹാളിനു മുന്നിലായിരുന്നു പ്രതിഷേധക്കാര്‍ ഒത്തുചേര്‍ന്നിരുന്നത്.

#WATCH Karnataka: DCP of Bengaluru(Central),Chetan Singh Rathore sings national anthem along with protesters present at the Town Hall in Bengaluru, when they were refusing to vacate the place. Protesters left peacefully after the national anthem was sung. #CitizenshipAmendmentAct pic.twitter.com/DLYsOw3UTP — ANI (@ANI) December 19, 2019

