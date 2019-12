ന്യൂഡല്‍ഹി: പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ പൗരത്വഭേദഗതി ബില്‍ ഇന്ന് 12 മണിയോടെ ലോക്‌സഭയില്‍ അവതരിപ്പിക്കും. 1955-ലെ പൗരത്വചട്ടം ഭേദഗതിചെയ്ത് തയ്യാറാക്കിയ ബില്‍ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ അവതരിപ്പിക്കും. ബില്ലിനെ എതിര്‍ത്തുവോട്ടുചെയ്യാന്‍ അധ്യക്ഷ സോണിയാഗാന്ധിയുടെ അധ്യക്ഷതയില്‍ ഞായറാഴ്ച വൈകീട്ടു ചേര്‍ന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് ഉന്നതതലസമിതിയോഗം തീരുമാനിച്ചിരുന്നു.

മുസ്ലിങ്ങള്‍ക്കുനേരെയുള്ള പ്രത്യക്ഷവിവേചനമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പ്രതിപക്ഷപാര്‍ട്ടികളും സാമൂഹികസംഘടനകളും എതിര്‍പ്പ് ഉന്നയിക്കുന്നതിനിടെയാണ്‌ ബില്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ബില്ലിനെ ഇരുസഭകളിലും എതിര്‍ക്കുമെന്ന് സിപിഎം അറിയിച്ചു. ഭേദഗതിയില്‍ പ്രത്യേക രാജ്യങ്ങളുടെ പേരെടുത്ത് പറയാതെ അയല്‍ രാജ്യങ്ങളെന്നാക്കണമെന്നും മതങ്ങളുടെ പേര് പരാമര്‍ശിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണമെന്നും സിപിഎം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ബില്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി ബിജെപി എംപിമാര്‍ക്ക് വിപ്പ് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. 545 അംഗ ലോക്‌സഭയില്‍ 303 എംപിമാരുള്ള ബിജെപിക്ക് അനായാസം ബില്‍ പാസാക്കിയെടുക്കാനാകും.

ബില്ലിനെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ഭാഗമായി അസമില്‍ ഇന്ന് 12 മണിക്കൂര്‍ ബന്ദ് നടക്കുകയാണ്. ട്രൈബല്‍ സ്റ്റുഡന്റ് ബോഡീസും മറ്റു 16 സംഘടനകളുമാണ് ബന്ദിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്‌. ബില്ലിനെ എതിര്‍ത്തുകൊണ്ട്‌ ലോക്‌സഭയില്‍ മുസ്ലിം ലീഗ് എംപി പി.കെ.കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് നോട്ടീസ് നല്‍കി.

ബില്‍ വ്യവസ്ഥകളും ലക്ഷ്യവും

*പാകിസ്താന്‍, ബംഗ്ലാദേശ്, അഫ്ഗാനിസ്താന്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍നിന്ന് ഇന്ത്യയില്‍ അഭയാര്‍ഥികളായെത്തിയ ആറ് മതന്യൂനപക്ഷങ്ങള്‍ക്ക് ഇന്ത്യന്‍ പൗരത്വം നല്‍കും.

*2014 ഡിസംബര്‍ 31-നു മുമ്പുവന്ന ഹിന്ദുക്കള്‍, സിഖുകാര്‍, ബുദ്ധര്‍, പാഴ്സികള്‍, ജൈനര്‍, ക്രിസ്ത്യാനികള്‍ എന്നിവര്‍ക്കാണ് പൗരത്വം നല്‍കുക.

*മുസ്ലിങ്ങളെ പരിഗണിക്കില്ല.

* ഇതിനായി 1955 മുതലുള്ള പൗരത്വചട്ടത്തിന്റെ 2(1) (ബി) വകുപ്പില്‍ പുതിയ വ്യവസ്ഥ എഴുതിച്ചേര്‍ക്കും.

*ഇവര്‍ക്ക് പൗരത്വം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള മാര്‍ഗങ്ങള്‍ എളുപ്പമാക്കും.

*നിലവിലുള്ള 11 വര്‍ഷത്തിനുപകരം അഞ്ചുവര്‍ഷം ഇന്ത്യയില്‍ തുടര്‍ച്ചയായി താമസിച്ചാല്‍ പൗരത്വത്തിന് അര്‍ഹരാകും.

*എന്നാല്‍, ഈ ഭേദഗതികള്‍ വടക്കുകിഴക്കന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ആദിവാസിമേഖലകളില്‍ ബാധകമല്ല. അവിടങ്ങളില്‍ കടുത്ത പ്രതിഷേധമുയര്‍ന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഒഴിവാക്കിയത്.

*പാകിസ്താന്‍, അഫ്ഗാനിസ്താന്‍, ബംഗ്ലാദേശ് രാജ്യങ്ങളില്‍ ഔദ്യോഗികമതമുണ്ടെന്നും അതിനാല്‍ ആറ് മതന്യൂനപക്ഷങ്ങള്‍ക്ക് കടുത്ത വിവേചനം നേരിടേണ്ടിവരുന്നുവെന്നും സര്‍ക്കാര്‍ വിശദീകരിക്കുന്നു.

*സ്ഥിരംപീഡനംമൂലം മതപരമായ ചടങ്ങുകള്‍ നിര്‍വഹിക്കാന്‍ അവര്‍ക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. ഇന്ത്യയിലെത്തിയാല്‍ യാത്രാരേഖകളുടെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞിട്ടുപോലും ഇവിടെ തുടരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണെന്നും സര്‍ക്കാര്‍ വിലയിരുത്തുന്നു.

* പൗരത്വബില്‍ ആദ്യമായി ലോക്സഭയില്‍ അവതരിപ്പിച്ചത് 2016 ജൂലായ് 19-ന്.

ഓഗസ്റ്റ് 12-ന് ബില്‍ സംയുക്ത പാര്‍ലമെന്ററി സമിതിക്ക് വിട്ടു. 2019 ജനുവരി ഏഴിന് സമിതി റിപ്പോര്‍ട്ട് സമര്‍പ്പിച്ചു. അടുത്തദിവസം ബില്‍ ലോക്സഭ പാസാക്കി. എന്നാല്‍, രാജ്യസഭയില്‍ ബില്‍ അവതരിപ്പിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ല.

നിലവിലെ ചട്ടം

*അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാരെ പൗരരായി പരിഗണിക്കില്ല.

* ഇവരെ 1946-ലെ വിദേശപൗരത്വചട്ടം അനുസരിച്ചോ 1920-ലെ പാസ്‌പോര്‍ട്ട് ചട്ടം അനുസരിച്ചോ ജയിലിലടയ്ക്കുകയോ തിരിച്ചയക്കുകയോ ചെയ്യും

Content Highlights: Citizenship Amendment Bill to be tabled today as oppn preps to fight it