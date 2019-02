ന്യൂഡല്‍ഹി: പൗരത്വ ഭേദഗതി ബില്‍ ചൊവ്വാഴ്ച രാജ്യസഭയില്‍ അവതരിപ്പിക്കും. കഴിഞ്ഞ ജനുവരി 8ന് ലോക്‌സഭയില്‍ പാസായ ബില്ല് വടക്കുകിഴക്കന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ക്കും സംഘര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കും കാരണമായിരുന്നു.

നേരത്തെ ബില്‍ ലോക്‌സഭയില്‍ എത്തിയ സമയത്ത് വലിയ സംഘര്‍ഷങ്ങള്‍ ഉണ്ടായ മണിപ്പൂരിലെ ഇംഫാലില്‍ നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബില്ലിനെ എതിര്‍ക്കുന്ന സംഘടനകള്‍ കരിദിനം ആചരിക്കാന്‍ ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടുള്ള മിസോറാമിലും വലിയ സുരക്ഷാ മുന്‍കരുതലുകള്‍ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

അതേസമയം അരുണാചല്‍ പ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി പേമ ഖണ്ഡുവും മണിപ്പൂര്‍ മുഖ്യമന്ത്രി എന്‍ ബിറെന്‍ സിങും ബില്ലിനെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തി. ബില്‍ രാജ്യസഭയില്‍ പാസാകില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്ന് ഇവര്‍ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് മന്ത്രി രാജ്‌നാഥ് സിങിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. നേരത്തെ വടക്കുകിഴക്കന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ജനങ്ങളുടെ താല്‍പര്യങ്ങള്‍ക്ക് വിരുദ്ധമായി ബില്‍ നടപ്പിലാക്കില്ലെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഉറപ്പ് നല്‍കിയിരുന്നു.

ബംഗ്ലാദേശ്, പാകിസ്താന്‍, അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്‍ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലെ മുസ്ലിം വിഭാഗക്കാര്‍ ഒഴികെയുള്ള ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗക്കാര്‍ക്ക് ഇന്ത്യന്‍ പൗരത്വം നല്‍കാന്‍ വ്യവസ്ഥചെയ്യുന്നതാണ് ബില്‍. ബില്ലിനെതിരെ കടുത്ത പ്രതിഷേധമാണ് വടക്കുകിഴക്കന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്നുണ്ടായത്.

