ന്യൂഡല്‍ഹി: ദേശീയ പൗരത്വ ഭേദഗതിയ്ക്കെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കുന്നവര്‍ രാജ്യവ്യാപകമായി അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഇന്ത്യന്‍ പീനല്‍കോഡിലെ ഏത് വകുപ്പുകള്‍ പ്രകാരമാണ് തങ്ങള്‍ക്ക് നേരെ നിയമ നടപടിയെന്നാണ് പ്രതിഷേധക്കാരുടെ ചോദ്യം

സെക്ഷന്‍ 153എ, സെക്ഷന്‍ 505 എന്നീ വകുപ്പുകള്‍ പ്രകാരമാണ് പ്രതിഷേധക്കാര്‍ക്കെതിരെ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നത്.

സെക്ഷന്‍ 153എ

മതം, ജാതി, ഭാഷ, ജനന സ്ഥലം എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ജനങ്ങളെ തമ്മില്‍ ഭിന്നിപ്പിക്കുന്നതോ, പരസ്പര ശത്രുത വളര്‍ത്തുന്നതോ, ഭയപ്പെടുത്തുന്നതോ ആയ പ്രസംഗങ്ങളോ പ്രസ്താവനകളോ നടത്തുന്നത് നിയവിരുദ്ധവും ശിക്ഷാനടപടികള്‍ക്ക് വിധേയമായിരിക്കുന്നതും ആണ്

സെക്ഷന്‍ 505

സായുധ സേനയേയൊ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെയോ തന്റെ ചുമതല നിര്‍വഹിക്കാന്‍ തടസമാകുന്ന തരത്തില്‍ പ്രസ്താവനകള്‍ നടത്തുകയോ കിംവദന്തികള്‍ പ്രചരിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത്, ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ കുറ്റകൃത്യങ്ങള്‍ ചെയ്യാന്‍ ഒരു വ്യക്തിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത്, സമൂഹ്യ ക്രമസമാധാനം തകര്‍ക്കുന്നത്, ക്രമസമാധാനം തകര്‍ക്കാന്‍ ആളുകളെ പ്രേരിപ്പികയോ ചെയ്യുന്നത് കുറ്റകരമാണ്.

ഈ വകുപ്പുകള്‍ പ്രകാരം ഒരു വ്യക്തിയെ വാറന്റിലാതെ തന്നെ അറസ്റ്റുചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇതനുസരിച്ചാണ് പ്രതിഷേധക്കാര്‍ക്കെതിരെ പോലീസ് നടപടി.

