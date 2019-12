കൊല്‍ക്കത്ത: പൗരത്വനിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരേ അസമില്‍ നടന്നുവന്നിരുന്ന പ്രക്ഷോഭങ്ങളിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം അഞ്ചായി. ഡിസംബര്‍ 12ന് ഉണ്ടായ പോലീസ് വെടിവെപ്പില്‍ പരിക്കേറ്റ ഒരാള്‍കൂടി മരിച്ചതോടെയാണ് മരണസംഖ്യ അഞ്ചായി ഉയര്‍ന്നത്.

ഇതിനിടയില്‍ അസമില്‍ കര്‍ഫ്യൂവില്‍ ഇളവ് നല്‍കി. ഞായറാഴ്ച രാവിലെ 9 മുതല്‍ വൈകുന്നേരം 6 വരെ ഗുവഹാട്ടിയില്‍ കര്‍ഫ്യൂവിന് ഇളവ് നല്‍കി. ഇന്റര്‍നെറ്റ് സേവനങ്ങളുടെ നിരോധനം തുടരുകയാണ്. തിങ്കളാഴ്ചവരെയാണ് നിരോധനം.

വടക്കുകിഴക്കന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ അക്രമാസക്തമായ പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ തണുത്തപ്പോള്‍ പശ്ചിമബംഗാള്‍ കലുഷമായി. വെള്ളിയാഴ്ച തുടങ്ങിയ പ്രതിഷേധം ശനിയാഴ്ച വന്‍ അക്രമങ്ങളിലേക്കും പൊതുമുതല്‍ നശിപ്പിക്കുന്നതിലേക്കുമെത്തി.

മുര്‍ഷിദാബാദിലെ ലാല്‍ഗോള റെയില്‍വേസ്റ്റേഷനില്‍ ആളില്ലാതിരുന്ന അഞ്ചുതീവണ്ടികള്‍ക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തീവെച്ചിരുന്നു. മൂന്നു റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷനുകളും റെയില്‍പ്പാളങ്ങളും 25 ബസുകളും അഗ്നിക്കിരയാക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാല്‍ ഇന്നലെ രാത്രിക്ക് ശേഷം കാര്യമായ അക്രമസംഭവങ്ങള്‍ ബംഗാളില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല.

