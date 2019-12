ന്യൂഡല്‍ഹി: പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ ഡല്‍ഹിയില്‍ ജാമിയ മിലിയ സര്‍വകലാശാല വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ നടത്തിയ പ്രതിഷേധത്തില്‍ നടന്ന അക്രമ സംഭവങ്ങള്‍ക്കു പിന്നില്‍ പോലീസിന്റെ ഇടപെടലെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങള്‍ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രചരിക്കുന്നു. വാഹനങ്ങളുടെ നേര്‍ക്ക് പോലീസുകാര്‍ തന്നെയാണ് അക്രമം നടത്തുകയും അവ അഗ്നിക്കിരയാക്കുകയും ചെയ്‌തെന്ന് സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്ന ചില ദൃക്‌സാക്ഷികള്‍ മാധ്യമങ്ങളോട് വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

കന്നാസുകളില്‍ മണ്ണണ്ണയുമായെത്തിയ പോലീസ് സ്‌റ്റേറ്റ് ബസുകള്‍ക്കു മേല്‍ മണ്ണെണ്ണയൊഴിച്ച് അഗ്നിക്കിരയാക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് വെളിപ്പെടുത്തല്‍. ഇത്തരത്തിലുള്ള ദൃശ്യങ്ങള്‍ സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. സമരം ചെയ്തിരുന്ന വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ തന്നെയാണ് ദൃശ്യങ്ങള്‍ പകര്‍ത്തിയതെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.

അക്രമ സംഭവങ്ങളില്‍ പങ്കില്ലെന്നും അക്രമരഹിതവും സമാധാനപരവുമായ സമരമാണ് വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ നടത്തിയതെന്നും വിദ്യാര്‍ഥി സംഘടന പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയില്‍ പറയുന്നു. അക്രമ സംഭവങ്ങള്‍ക്കു പിന്നില്‍ പോലീസിന്‍റെ ഇടപടല്‍ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നും പ്രസ്താവനയില്‍ ആരോപിക്കുന്നു.

സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രചരിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളില്‍ ഒന്ന്

Why Delhi Police is throwing fuel in the bus? The plan is to blame jamia students turning violent and shoot them?? pic.twitter.com/LwzyUEbTIa