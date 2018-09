ന്യൂഡല്‍ഹി: പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടില്‍ തിരുപ്പതി ക്ഷേത്രത്തിന് ദാനം കിട്ടിയ ആഭരണങ്ങളുടെ വിവരങ്ങള്‍ കേന്ദ്ര വിവരാവകാശ കമ്മീഷന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. 16-ാം നൂറ്റാണ്ടില്‍ വിജയനഗരം ഭരിച്ചിരുന്ന കൃഷ്ണദേവരായര്‍ രാജാവ് തിരുപ്പതി ക്ഷേത്രത്തിന് ദാനം നല്‍കിയ ആഭരണത്തെ കുറിച്ചാണ് അന്വേഷണം.

ആര്‍ക്കിയോളജിക്കല്‍ സര്‍വേ ഓഫ് ഇന്ത്യ ,സാംസ്‌കാരിക വകുപ്പ്, ആന്ധ്രപ്രദേശ് സര്‍ക്കാര്‍, ക്ഷേത്ര അധികൃതര്‍ എന്നിവരോടാണ് കേന്ദ്ര വിവരാവകാശ കമ്മീഷന്‍ ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്. തിരുപതി ക്ഷേത്രം കേന്ദ്ര പൈത്യക പട്ടികയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്താനായി ക്ഷേത്രത്തിന്റെയും ആഭരണത്തിന്റെയും സംരക്ഷണം എപ്രകാരം നടപ്പാക്കി എന്ന് സുതാര്യമാക്കണമെന്ന് കമ്മീഷന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ഇതു സംബന്ധിച്ച് ബി.കെ.എസ്.ആര്‍ അയ്യങ്കാര്‍ സമര്‍പ്പിച്ച ഹര്‍ജി പരിഗണിച്ചാണ് വിവരാവകാശ കമ്മീഷന്റെ നടപടി. ആയിരത്തി അഞ്ഞുറോളം വര്‍ഷം പഴക്കമുള്ള ക്ഷേത്രത്തെ വേണ്ട രീതിയില്‍ പരിപാലിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഹര്‍ജിയില്‍ ആരോപിച്ചിരിക്കുന്നത്.

2011 ലെ പുരാവസ്തു- മ്യൂസിയം ഡയറക്ടറുടെ റിപ്പോര്‍ട്ട് പ്രകാരം ക്ഷേത്ര ചുവരുകളില്‍ വിജയനഗര രാജാവ് കൃഷ്ണ ദേവരായര്‍ സ്വര്‍ണ്ണാഭരണങ്ങള്‍ ദാനം നല്‍കുന്നത് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളുണ്ട്. എന്നാല്‍ അത്തരത്തില്‍ ഉള്ള ആഭരണങ്ങള്‍ ഒന്നും തന്നെ ഇന്ന് ക്ഷേത്രത്തില്‍ ഇല്ല.

1952 മുതല്‍ അമ്പലത്തില്‍ സൂക്ഷിക്കുന്ന തിരുവാഭരണം രജിസ്റ്ററിലും ഇതിനെ പറ്റി യാതൊരു വിവരവും ഇല്ല. 1939 ല്‍ ആഭരണ കൈമാറ്റം നടന്നുവെന്ന വിവരം മാത്രമേയുള്ളു. 15-ാം നൂറ്റാണ്ടില്‍ പണികഴിപ്പിച്ച വേയി കല്‍മണ്ഡപം 2003 ല്‍ അനാവശ്യമായി ക്ഷേത്രം അധികാരികള്‍ പൊളിച്ചു കളഞ്ഞു എന്ന വാദവും പരാതിയിലുണ്ട്.

