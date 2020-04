ന്യൂഡല്‍ഹി: കൊറോണ വൈറസ് ബാധ ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളില്‍ മദ്യവില്‍പന പുനരാരംഭിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മദ്യനിര്‍മാതാക്കളുടെ സംഘടന. ഇക്കാര്യത്തില്‍ അനുമതി നല്‍കുന്നതിന് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരില്‍ സമ്മദര്‍ദ്ദം ചെലുത്താന്‍ കോണ്‍ഫഡറേഷന്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യന്‍ ആല്‍കഹോളിക് ബിവറേജ് കമ്പനീസ് (സിഐഎബിസി) സംസ്ഥാനങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. അടച്ചിടലിനെ തുടര്‍ന്ന് കമ്പനികള്‍ വലിയ സാമ്പത്തക നഷ്ടവും തൊഴില്‍ നഷ്ടവും നേരിടുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് സംഘടന സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകള്‍ക്ക് കത്തെഴുതിയത്.

രാജ്യവ്യാപകമായ അടച്ചിടലിനെ തുടര്‍ന്ന് 20,000 കോടിയുടെ വരുമാന നഷ്ടമാണ് ഇക്കാലയളവില്‍ ഉണ്ടായതെന്ന് സിഐഎബിസി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. സാമൂഹ്യ അകലം പാലിക്കുന്നതിനുള്ള എല്ലാ നിര്‍ദേശങ്ങളും പാലിച്ചുകൊണ്ട് മദ്യവില്‍പനശാലകള്‍ തുറന്നുപ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ സര്‍ക്കാരുകള്‍ അനുമതി നല്‍കണമെന്നും ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയുള്ള മദ്യവില്‍പന അനുവദിക്കണെന്നും ഇവര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ഭാവിയിലും സാമൂഹ്യ അകലം പാലിച്ചുകൊണ്ട് മദ്യവില്‍പന സാധ്യമാക്കുന്നതിന് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകള്‍ മദ്യവില്‍പനാ രീതിയില്‍ മാറ്റങ്ങള്‍ കൊണ്ടുവരണം. മദ്യനിര്‍മാണം, സംഭരണം, വിതരണം എന്നിവയുടെ മേല്‍നോട്ടത്തിന് സാങ്കേതിക വിദ്യാധിതഷ്ഠിതമായ പദ്ധതികള്‍ നടപ്പിലാക്കണമെന്നും സിഐഎബിസി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

