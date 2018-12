ന്യൂഡല്‍ഹി: തന്നെ അറസ്റ്റു ചെയ്യുമോ എന്ന ഭയമുണ്ടെന്ന് അഗസ്ത വെസ്റ്റ്‌ലാന്‍ഡ് വി.വി.ഐ.പി ഹെലികോപ്ടര്‍ ഇടപാടിലെ മുഖ്യഇടനിലക്കാരന്‍ ക്രിസ്റ്റ്യന്‍ മിഷേലിന്റെ അഭിഭാഷക റോസ്മേരി പട്രിസി. ക്രിസ്റ്റ്യന്‍ മിഷേലിനെക്കുറിച്ച് തനിക്ക് എല്ലാം അറിയാം എന്നതുകൊണ്ടാണ് അറസ്റ്റിലാകുമോ എന്ന ഭയമുള്ളതെന്നും റോസ്മേരി വ്യക്തമാക്കി.

മോശമായതൊന്നും സംഭവിക്കില്ലെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. സഹായം അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കാനാണ് കോടതിയില്‍ എത്തിയത്. ക്രിസ്മസിന് തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാന്‍ പറ്റുമെന്നാണ് താന്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും റോസ്മേരി മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

