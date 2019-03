ന്യൂഡല്‍ഹി: 'കാവല്‍ക്കാരന്‍ കള്ളന്‍'എന്ന പേരില്‍ തനിക്കെതിരേ കോണ്‍ഗ്രസ് നടത്തുന്ന ക്യാമ്പയിന്‍ രാജ്യത്തെ സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരെ അപമാനിക്കുന്നതാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. രാജ്യത്താകമാനമുള്ള സുരക്ഷാജീവനക്കാരുമായി വീഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സിങിലൂടെ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

"ചിലരുടെ സ്ഥാപിത ലക്ഷ്യങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തീകരിക്കുന്നതിനായി ചില തെറ്റായ ആശയങ്ങള്‍ രാജ്യത്തെ സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരെ അപമാനിക്കാനായി നടത്തുന്നുണ്ട്. അതില്‍ എനിക്ക് കുറച്ചുപേരോട് ക്ഷമ ചോദിക്കാനുണ്ട്.

നിര്‍ഭാഗ്യവശാല്‍ ഇത്തരക്കാരുടെ ഭാഷ നിങ്ങളെ വേദനിപ്പിക്കുന്നു", മോദി സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരോടായി സംവദിച്ചു.

#WATCH PM Modi's audio interaction with security guards across the country https://t.co/5G1A99O4N6 — ANI (@ANI) 20 March 2019

"അവര്‍ പറയുന്നു കാവല്‍ക്കാരന്‍ കള്ളനാണ്. എന്നെ അധിക്ഷേപിക്കുക എന്നതാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം. ഇത്തരക്കാരുടെ ലക്ഷ്യം എന്നോട് വെറുപ്പുണ്ടാക്കുകയെന്നതാണ്. ഇനി ഒരു തൊഴിലാളിയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് വരുന്നതെങ്കില്‍ അവരെയും ഇത്തരത്തില്‍ അപമാനിക്കും. ഇനി അവര്‍ എത്ര തന്നെ നമ്മെ കള്ളന്മാരെന്ന് വിളിച്ചാലും, നമ്മള്‍ അതില്‍ പേടിക്കാൻ പാടില്ല", മോദി പറഞ്ഞു.

ഞാനും കാവല്‍ക്കാരന്‍ എന്ന കാമ്പയിനിങ്ങിനെ പരമാര്‍ശിച്ചു കൊണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി ചില കാര്യങ്ങള്‍ സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരോടു പറഞ്ഞു; "നിങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും, ടി.വി, സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങള്‍, ഇന്ത്യ, വിദേശ രാജ്യങ്ങള്‍ എന്നിങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും ഇപ്പോള്‍ നിങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ചര്‍ച്ചചെയ്യുന്നത്. ഇന്ന് ഇന്ത്യ പറയുകയാണ് ഞാനും കാവല്‍ക്കാരന്‍ എന്ന് . ഈ സീസണിലെ പ്രവണതയാണിത്", മോദി സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരോടായി പറഞ്ഞു.

Content Highlights: Chowkidar Chor Hai Campaign is to insult Watchmen Across the Country Says Modi