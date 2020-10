പട്‌ന: പിതാവ് രാം വിലാസ് പാസ്വാന്റെ ചിത്രത്തിനരികില്‍ നിന്ന് പ്രസംഗം ചിത്രീകരിക്കാനായി തയ്യാറെടുക്കുന്ന എല്‍.ജെ.പി.നേതാവ് ചിരാഗ് പാസ്വാന്റെ വീഡിയോ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രചരിക്കുന്നു. രാം വിലാസ് പാസ്വാന്‍ അന്തരിച്ച് ദിവസങ്ങള്‍ക്കുളളില്‍ നടന്നതെന്ന് കരുതുന്ന വീഡിയോ ചിത്രീകരണത്തിനിടയില്‍ ചിരാഗ് പാസ്വാന്‍ തമാശകള്‍ പറയുന്നതും വീഡിയോ ചിത്രീകരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതും കേള്‍ക്കാം. പിതാവിന്റെ മരണത്തില്‍ യാതൊരു ദുഃഖവുമില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി വീഡിയോയെ ചിരാഗിനെതിരേയുളള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണായുധമാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് നിതീഷ് കുമാര്‍ വിഭാഗം.



വീഡിയോ ചിത്രീകരണത്തിനിടയിലെ ഈ ദൃശ്യങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രതിരോധിക്കാന്‍ നിതീഷ് കുമാര്‍ നടത്തുന്ന ശ്രമം തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ കുറിച്ച് നിതീഷ് കുമാര്‍ എത്രത്തോളം ആശങ്കാകുലനാണെന്നതിന്റെ തെളിവാണെന്ന് ചിരാഗ് പ്രതികരിച്ചു. 'ഈ വീഡിയോയുടെ ഉദ്ദേശ്യം എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. എ പിതാവിന്റെ മരണത്തില്‍ ഞാന്‍ ദുഃഖിതനായിരുന്നു എന്നത് സംബന്ധിച്ച തെളിവ് നല്‍കേണ്ടതുണ്ടോ. നിതീഷ് കുമാര്‍ ഇത്രയും തരംതാഴ്ന്നത് അദ്ദേഹം എന്ത്രമാത്രം ആശങ്കാകുലനാണെന്നതിന്റെ തെളിവാണ്.' ചിരാഗ് പറഞ്ഞു.

'പരാജയത്തെ ഭയപ്പെടുന്ന ജെ.ഡി.യു നേതാക്കള്‍ എത്രത്തോളം തരംതാഴ്ന്നു എന്നതിന് തെളിവാണിത്. പാര്‍ട്ടിയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രകടന പത്രികയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുളള വീഡിയോയാണ് ചിത്രീകരിച്ചത്. എല്ലാ ദിവസവും ഓരോ വീഡിയോ ചിത്രീകരിക്കുമായിരുന്നു. അതില്‍ എന്താണ് തെറ്റുളളത്, ഇതിനുളള മറുപടിയും നിതീഷിന് ജനങ്ങളില്‍ നിന്ന് ലഭിക്കും. നിതീഷ് പുറത്താകുമെന്നുളളത് ഉറപ്പാണ്.' അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

വീഡിയോ പുറത്തുവന്നതോടെ ചിരാഗിനെ പരിഹസിച്ച് നിരവധി പേരാണ് രംഗത്തെത്തിയത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ എല്‍.ജെ.പി. എത്ര സീറ്റുകള്‍ നേടുമെന്ന് അറിയില്ലെങ്കിലും ബോളിവുഡിന് നല്ലൊരു നടനെ നഷ്ടമായെന്നാണ് ചിലരുടെ പ്രതികരണം.

